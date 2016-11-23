آمادگی سپاه برای برگزاری مراسم ۲۸ صفر/توزیع غذای گرم بین عزاداران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز رحلت نبی اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) و به منظور ترویج فرهنگ گرامیداشت این ایام، امروز چهارشنبه جلسه ای در بیت امام جمعه استان کرمانشاه با حضور مسئولان مربوطه در استان برگزار شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در این مراسم گفت: نیروهای مسلح از جمله سپاه به عزاداری سالروز شهادت رسول اکرم(ص) می پردازند.

سرهنگ بیاتی افزود: امسال هم مانند سالهای گذشته نیروهای مسلح به اقامه عزاداری به مناسبت بیست و هشتم صفر می پردازند که البته درصدد پای کار آوردن هئیت های دانشجویی نیز هستیم.

آمادگی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه برای حضور در مراسم ۲۸ صفر

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ضمن اعلام آمادگی سپاه برای حضور در مراسم اربعین امسال بیان کرد: از آنجا که سبزه میدان به عنوان محل دائمی تجمعات مذهبی از سوی حوزه هنری انتخاب شده پیشنهاد می شود که مردم در این مکان به برپایی عزاداری بیست و هشتم صفر بپردازند.

سرهنگ بیاتی با اشاره به اینکه اقامه عزاداری سالروز شهادت نبی اکرم(ص) توسط نیروهای دستور مقام معظم رهبری است گفت: در تلاش برای حرکت نیروهای مسلح از نقاط مختلف شهر و پیوستن به محل تجمع اصلی هستیم.

وی شرکت هیئات مذهبی در این تجمع را سبب باشکوه تر شدن عزاداری دانست و افزود: این امر سبب گرامیداشت سالروز شهادت نبی اکرم(ص) و نیز ترویج فرهنگ اقامه عزاداری این روز می شود.

سرهنگ بیاتی گفت: این تجمع از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز بیست و هشتم صفر و حداکثر با مداحی و سینه زنی ۴۰دقیقه ای برگزار شود و در ادامه داخل مسجد جامع زیارت از راه دور پیامبر اکرم(ص) قرائت و ایراد سخنرانی و نماز نیز برگزار شود.

وی افزود: سپاه مدیریت عزادارن خارج از مسجد را عهده دار می شود اما مدیریت داخلی مسجد بر عهده حوزه هنری نهاده شود.

سرهنگ بیاتی از حضور ۴ هزار عزادار در سال گذشته در مراسم ۲۸ صفر خبر داد و گفت: امسال نیز به منظور پوشش خبری مراسم عزاداری از صدا و سیما دعوت شده است.

وی تامین امنیت این مراسم را وظیفه یگان امنیت دانست و افزود: در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

عزاداران در یک مکان اقامه عزا کنند

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه نیز در این مراسم خواستار اقامه عزا در مسجد جامع شد.

آیت الله مصطفی علما اظهار داشت: به منظور سهولت در مدیریت، عزاداران رسول الله(ص) در یک مکان اقامه عزا کنند که البته برگزاری این مراسم در مسجد جامع بهتر است.

وی با اشاره به اینکه کار مدیریتی باید به یکی از نهادها و نه هیئات مذهبی سپرده شود افزود: تدابیری اندیشیده شود تا مراسم اقامه عزاداری بیست و هشتم صفر در همه مناطق اورامانات نیز برگزار شود.

ایت الله علما گفت: از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی هریک یک مداح به مدت ده دقیقه مداحی و سینه زنی کند و حجت الاسلام پاک ری نیز به عنوان سخنران برنامه حضور یابد.

وی خواستار نصب تصاویر شهدای مدافع حرم در حیاط مسجد جامع شد و افزود: عاشورا از دل بیست و هشتم صفر برخاسته پس باید بودجه های تبلیغاتی به نحو شایسته ای به این روز تخصیص یابد.

برنامه ای برای دسته بندی هیئات نداریم

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: امسال برنامه ای برای دسته بندی هیئات مذهبی نداریم بلکه درصدد پیوستن هیئات به تجمع عظیم عزاداران هستیم.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی اظهار داشت: تجمع در سبزه میدان به دلیل نبود زیر ساخت لازم و اختلاط زن و مرد مشکلات عدیده ای در پی دارد.

وی با انتقاد از اینکه نباید چنین مراسماتی مدیریت چندگانه شود افزود: بهتر است مدیریت این مراسم مانند سایر استانهای متحد به یک هیئت مذهبی سپرده شود.

۳۰۰۰ غذای گرم میان عزاداران توزیع می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: توزیع غذای ۳ هزار عزادار شهادت حضرت رسول اکرم(ص) توسط این سازمان تقبل می شود.

حجت الاسلام آیت الله عباسیان نیز اظهار داشت: برگزاری مراسم در داخل مسجد سبب رونق بیشتر می شود البته ما درصدد اقامه عزاداری در شهرستان پاوه هستیم که نیازمند حضور نیروهای مسلح نیز می باشد.

رئیس حوزه هنری کرمانشاه از تهیه ۶ هزار جلد زیارت اربعین توسط اداره ارشاد خبر داد.

عباس سروری در این جلسه با انتقاد از تبلیغات ضعیف اظهار داشت: در روز بیست و هشتم صفر در ساعت ۱۰صبح با حضور آحاد مختلف جامعه از جمله نیروهای مسلح مراسم اقامه عزا در داخل شبستان مسجد جامع برگزار می شود.