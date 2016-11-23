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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

اذعان پلیس تایلند به نفوذ داعش در این کشور

اذعان پلیس تایلند به نفوذ داعش در این کشور

پلیس تایلند می گوید که در یک سال گذشته یکصد هزار نفر از مردم این کشور به وبسایت های داعش سر زده و شماری از آنها نیز به سوریه رفت و آمد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، پلیس تایلند امروز چهارشنبه برای نخستین بار به تمایل برای گرایش به داعش در میان مردم این کشور اعتراف کرد.

پلیس تایلند با استناد به اطلاعاتی که از پلیس استرالیا گرفته شمار کاربرانی که در طول یک سال گذشته به وبسایت های داعش سر زده اند، یکصد هزار نفر اعلام کرد.

به گفته معاونت پلیس تایلند، تعدادی از شهروندان این کشور نیز به دفعات سفرهایی به سوریه داشته اند.

گفتنی است که مسلمانان تایلند اغلب در سه استان جنوبی این کشور ساکن هستند.

انتظار می رود که اداره تحقیقات مرکزی تایلند و نیروهای ویژه پلیس این کشور، نتیجه بررسی های بیشتر پیرامون این موضوع را به دولت ارائه دهند.

کد مطلب 3832034
مریم خرمایی

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