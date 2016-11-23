خانواده ها در پایبندی به نماز حساسیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی پیش از ظهر چهار شنبه در اجلاسیه نماز استان فارس گفت: خداوند دو برنامه برای سعادت انسان در نظر گرفته است که یکی ایجابی و دیگری سلبی است.

وی ادامه داد: برنامه ایجابی تمامی باید ها و نباید هایی است که از سوی خداوند به عنوان دین برای انسان ها تبیین شده است و برنامه سلبی همان پرهیز از گناه و نافرمانی خداوند است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: نماز به عنوان یک واجب متمایز از سوی خداوند برای سعادت انسان ها در نظر گرفته شده است و سیره پیامبران تداوم دعوت به نماز بوده است.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه پایبندی به نماز بازدارنده از کارهای زشت و ناپسند است، یاد آور شد: نتیجه ترک نماز افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه است.

وی تاکید کرد: خانواده ها باید در پایبندی به نماز حساسیت داشته باشند و بدانند کودکان آنان نیز از نحوه پایبندی آنان به اقامه نماز الگو می گیرند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ثمره پایبندی به نماز زدودن آلودگی اخلاقی است، گفت: پیروی از شهوات نتیجه ترک و تضییع نماز در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس هشدار داد: امروز شرایط اجتماعی جوامع به گونه ای است که دشمنان به راحتی می توانند به ارزش های ذهن فرزندان ما دسترسی داشته باشند و آن ها را به سرقت ببرند و نماز همان حصاری است که از هویت انسانی حفاظت می کند.

وی یاد آور شد: کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند تفسیر عملی نماز در جامعه است، زیرا قرآن نماز را بازدارنده از فحشا و منکر معرفی می کند.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه ارگان های مختلف استان فارس باید در ترویج نماز گوی سبقت را از یکدیگر بربایند، یاد آور شد: وجود فحشا و منکر در جامعه بیانگر آن است که نماز جایگاه واقعی خود را در جامعه ما کسب نکرده است و ساماندهی این موضوع نیازمند توجه همگانی است.