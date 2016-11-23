برنامه بازار فیلم جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه بازار فیلم دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» که طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ آذر ماه ۹۵ در پردیس سینمایی چارسو برپا می‌شود، اعلام شد.

برنامه و مهمانان ایرانی و خارجی حاضر در بازار فیلم دهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به این شرح است:

چهارشنبه ۱۷ آذر ماه

ساعت ۱۵ تا ۱۶: نیکلاس کیلدگارد انگستروم برنامه‌ریز جشنواره مستند کپنهاگ (دانمارک)، الما تاتاراجیک» از جشنواره بوسنی و هرزگوین، جیوونا نازارو مدیر هفته منتقدین جشنواره ونیز ایتالیا و نماینده جشنواره مستند ویزیون دورئل سوئیس.

ساعت ۱۶ تا ۱۷: دانیل کیم مدیر ارشد بازار فیلم بوسان کره. رادووان سیبرت تهیه‌کننده و پخش‌کننده جمهوری چک.

ساعت ۱۷ تا ۱۸: جلسه آزاد با مستندسازان

پنجشنبه ۱۸ آذر ماه

ساعت ۱۵ تا ۱۶: نگین فاضلی نماینده داکیو نایت پخش‌کننده آثار مستند و اکران در آمریکا و کانادا. امین پلنگی مدیر جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا. یدالله دوج مدیر جشنواره ایرانیان زوریخ (سوییس)

ساعت ۱۶ تا ۱۷: دیانا ساری مدیر بازار جشنواره مستند تسالونیکی یونان، استفانو تیلدی تهیه‌کننده. اتین دو ‌ریکارد تهیه‌کننده (فرانسه)، فرانسوا گناد دی آرت‌مر تهیه‌کننده (فرانسه).

ساعت ۱۷ تا ۱۸: جلسه با نمایندگان شبکه تلویزیونی سی‌سی تی‌ وی cctv چین.

جمعه ۱۹ آذر ماه

ساعت ۱۵ تا ۱۶: تام پاورز مدیر جشنواره مستند نیویورک و مدیر هنری جشنواره تورنتو، دیمیتریس کرکینوس مدیر هنری جشنواره مستند تسالونیکی (یونان).

ساعت ۱۶ تا ۱۷: وود لین مدیر جشنواره مستند تایوان، ایتالو اسپینالی مدیر جشنواره آسیاتک (ایتالیا).

ساعت ۱۷ تا ۱۸: جلسه تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان ایرانی با مستندسازان.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.