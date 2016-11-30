اسامی داوران بخش مسابقه بین الملل اعلام شد/معرفی مهمانان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، داورانی از کشورهای ایتالیا، یونان، بوسنی، تایوان و ۲ مدرس و فیلمساز ایرانی، ۲۷ فیلم خارجی راه یافته به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره را داوری خواهند کرد.

فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره «سینماحقیقت» نیز تا پایان هفته اعلام خواهند شد.

اسامی داوران بخش مسابقه بین‌الملل دهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به این شرح هستند:

مستندهای بلند:

احمد ضابطی‌جهرمی: پژوهشگر و مستندساز و از اساتید دانشگاه صداوسیما است.

دیمیتریس کرکینوس از یونان فارغ‌التحصیل دکترای سینما با گرایش سینما و جامعه از آمریکا و مدیر برنامه‌ریزی جشنواره مستند «تسالونیکی» یونان است. کرکینوس در زمینه‌ سینما و مردم‌شناسی مقالات متعددی نوشته است.

الما تاتاراجیک از بوسنی و هرزگوین فارغ‌التحصیل رشته فیلمنامه‌نویسی و دکترای تاریخ سینما از دانشگاه سارایوو با گرایش فیلم و ادبیات است. الما از بنیانگذاران جشنواره فیلم «سارایوو» است که نخستین دوره آن در سال ۱۹۹۵ برگزار شد. وی یکی از تهیه‌کنندگان پروژه سینمایی مشارکتی «برف» با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم بود که در سال ۲۰۰۸ برنده بخش هفته منتقدان جشنواره «کن» شد.

مستندهای کوتاه و نیمه بلند:

مصطفی رزاق‌کریمی نویسنده، کارگردان سینما و مستندساز ایرانی که با فیلم «خاطراتی برای تمام فصول» موفق به کسب جوایزی از جشنواره‌های مختلف شد.

وود لین از تایوان فارغ‌التحصیل صدا و تصویر از دانشگاه تایوان، منتقد فیلم مستند و مدیر جشنواره مستند تایوان است.

استفانو تیلدی از ایتالیا فارغ‌التحصیل معماری است و در زمینه تولید فیلم در تلویزیون ایتالیا فعالیت دارد. تیلدی تهیه‌کننده فیلم‌های مستند در ایتالیا بوده و اولین شرکت تهیه‌کنندگی فیلم مستند را در تورین تاسیس کرده است. وی از مدیران شبکه مستند اروپا نیز هست و ۱۷ ورک‌شاپ در زمینه‌ فیلم مستند در اروپا برگزار کرده است.

مهمانان خارجی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» معرفی شدند

لیست مهمانان خارجی دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.

بیش از ۴۰ میهمان خارجی و ایرانیان مقیم خارج، به تهران سفر خواهند کرد تا در این رویداد سینمای مستند ایران شرکت کنند.

اسامی میهمانان دهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به این شرح است: استفانو تیلدی (ایتالیا/ داور)، تسونگ یو لین (تایوان/ داور)، الما تاتاراجیک (بوسنی هرزگوین/ داور)، دیمیتریوس کرکینوس (یونان/ داور)، نیکلاس کیلدگارد انگستروم (دانمارک/ برنامه‌ریز جشنواره فیلم مستند کپنهاک)، اوه یانسن (دانمارک/ مسئول بخش EDN)، تام پاورز (آمریکا/ مدیر بازار جشنواره مستند تورنتو/ مدیر جشنواره مستند نیویورک)، پرایریک گیلسویک (نروژ/ مسئول فاند مستند نروژ)، کارلا اسکورا (ایتالیا/ پروفسور و مترجم سینما)، جیونا آنتونیو نازارو (ایتالیا/ مدیر هفته منتقدان جشنواره فیلم ونیز)، سیلوا هادزیر دزپوویچ (بوسنی/ مشاور حقوقی؛ فیلمساز)، الیزابت کلیک (کانادا/ مدرس ورک‌شاپ)، آندره سینگر (انگلیس/ مدیر انستیتو مردم‌شناسی انگلیس و ایرلند)، کریستینا سانز اُرتیس (اسپانیا/ فیلمساز)، آلبرتو مارتینز (اسپانیا/ فیلمساز).

همچنین نگین فاضلی (آمریکا/ برنامه‌ریز داکیو نایتز)، امین پلنگی (استرالیا/ مدیر جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا)، ژو دان (چین/ تهیه‌کننده ارشد شبکه CCTV‌)، ابوذر امینـی (چین/ تهیه‌کننده)، لی ژه (چین/ کارگردان)، وانگ ویدا (چین/ کارگردان)، آنا وارادزین (لهستان/ فیلمساز و تهیه‌کننده)، ایتالو اسپینلی (ایتالیا/ مدیر جشنواره آسیاتک)، نیتش آنجان (دانمارک/ فیلمساز)، جین وینر (آمریکا/ فیلمساز)، امام حسن‌اف (جمهوری آذربایجان/ فیلمساز)، لیلیانا ریسنیک (کرواسی/ فیلمساز)، لوین پیتر (آلمان/ فیلمساز)، روبرت کالینسکی (سوییس/ فیلمساز)، آو سی وی (تایوان/ فیلمساز)، فلیکس روبن (آلمان/ فیلمساز)، کریستینا دریت (آلمان/ فیلمساز)، فلورین هافمن (سوییس/ فیلمساز)، ورونیک لاگوارده سگات (فرانسه/ تدوین‌گر/ مدرس ورک‌شاپ)، ییانا ساری (یونان/ مدیر بازار تسالونیکی)، دانیل کیم (کره/ مدیر ارشد بازار فیلم پوسان)، اتین دو ریکارد (فرانسه/ تهیه‌کننده و پخش‌کننده فیلم مستند)، یداله دوج (سوییس/ مدیر جشنواره ایرانیان زوریخ)، اندی سرجهانی (آمریکا/ نماینده فیلم برج)، چارلز فربنکس (مکزیک/ فیلمساز)، عمار عزیز (پاکستان/ فیلمساز)، رادوان سیبرت (جمهوری چک/ تهیه‌کننده مستند) از دیگر مهمانان این جشنواره هستند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد کرد.