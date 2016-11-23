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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

مدیر اداره بنادر و دریانوردی باهنر خبر داد:

ادامه تعطیلی بنادر مسافری استان هرمزگان

ادامه تعطیلی بنادر مسافری استان هرمزگان

مدیر اداره بنادر و دریانوردی باهنر، از ادامه تعطیلی بنادر مسافری مرکز استان هرمزگان به دلیل تداوم طوفان و گرد و غبار شدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد محسنی، گفت: از سه روز گذشته، تا کنون تمامی ترددهای مسافری در مسیر بندر عباس به قشم و هرمز متوقف شده و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: کاهش ضریب ایمنی در شرایط طوفانی، افزایش سرعت باد، متلاطم شدن دریا و کاهش میدان دید در اثر گرد و غبار شدید، اصلی‌ترین دلایل ادامه تعطیلی این بنادر مسافری است و تنها امکان تردد یک سرویس به جزیره هرمز وجود دارد.

محسنی یادآور شد: وزش باد شدید و کاهش دید افقی به دلیل بروز پدیده گرد و خاک، شرایط را برای تردد تمامی شناورهای مسافری نامساعد کرده و تا رسیدن به وضعیت عادی، هیچگونه تردد مسافری از بنادر شهید حقانی بندرعباس و بندرگاه هرمز انجام نمی‌شود.

وی سرعت باد را بین ۲۰ تا ۳۰ نات دریایی دانست و گفت: ارتفاع موج هم بیش از یک و نیم متر و دید افقی کمتر از ۱۰۰ متر است و تنها طی ساعات محدودی از روز، امکان تردد ایمن فراهم است.

کد مطلب 3832175

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