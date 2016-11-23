«دائم الذکر» مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم عباس کاظمی خطاب به دائم الذکر آمده است: با عنایت به تخصص، تعهد و تجربه جنابعالی و براساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیر شرکت پالایش نفت آبادان منصوب می شوید.

در این حکم از خدمات حبیب اله ابوالحسینی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دائم الذکر مدیرعامل جدید شرکت پالایش نفت آبادان پیش از این به عنوان رئیس پالایش منطقه ۲ شرکت پالایش نفت آبادان فعالیت داشت.

اولین کلنگ احداث پالایشگاه در سال ۱۲۸۷ شمسی(۱۹۱۰ میلادی) به زمین زده شد و پالایشگاه آبادان در سال ۱۲۹۱ (۱۹۱۲ میلادی) با دو هزار و ۵۰۰ بشکه در روز به عنوان اولین تصفیه خانه نفت کشور آغاز به کار کرد. در سالهای جنگ بین المللی اول، پالایشگاه آبادان به منظور دستیابی بیشتر به تهیه سوخت برای کشتیهای جنگی، گسترش بیشتری یافت.