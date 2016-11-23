مرکز جداسازی pvc از مس شمالغرب کشور در تبریز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز به همت بخش خصوصی راه اندازی شده و قابلیت روزانه یک تن بازیافت انواع سیم و کابل ها را دارد که پیش از این نمونه هایی از این دستگاه در شهرستان های تهران، کرمان و یزد نیز راه اندازی شده است.

استحصال مس ازاین طریق هیچگونه آلودگی را وارد چرخه محیط زیست نکرده و مواد استخراج شده کیفیت مطلوب برای استفاده مجدد را خواهد داشت.

انتشار گاز های آلاینده از قبیل دی اکسین فوران یکی از عمده عوامل آلاینده حاصل از سوزاندن سیم و کابل ها است که با راه اندازی این مرکز پیش بینی می شود بار آلایندگی کلانشهر تبریز کاهش یابد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در آیین بهره برداری از این دستگاه آلودگی هوای کلانشهر تبریز را یکی از چالش های اصلی سازمان متبوعش برشمرد و گفت: بر اساس پایش های صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای تبریز ناشی از خودروهای فرسوده است.

حمید قاسمی با ابراز خرسندی از راه اندازی صنایع بازیافتی دوستدار محیط زیست خاطر نشان کرد: داشتن محیط زیست سالم تنها در گرو مشارکت جمعی و همکاری تمامی نهاد های جامعه است.