نخستین همایش کشوری «سبک زندگی سالم» در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اولین همایش سبک زندگی سالم که ظهر چهارشنبه درمجتمع فرهنگی دهکده ساحلی بندرانزلی برگزار شد با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی به نقش و رسالت خود در سطح کشور پررنگ تر از گذشته توجه دارد، اظهار کرد: این دانشگاه متولی سلامت مردم بوده و باید در تمام مقوله های مرتبط با سلامت نقش خود را به خوبی ایفا کند.

شاهرخ یوسف زاده چابک با اشاره به نقش درمانی بهداری ها در گذشته، گفت: در گذشته تعریف از سلامت فقط مختص به درمان بود و این درحالی است که امروزه نقش آموزشی نیز به بهداری ها و دانشگاه علوم پزشکی سپرده شده است.

وی به تشکیل مجموعه درمان٬ آموزش٬ پژوهش و بهداشت به عنوان محورهای اصلی حرکت های دانشگاه ها اشاره و خاطر نشان کرد:با این وجود در بسیاری از زمینه ها به دلایل مختلف غفلت شده است.

۷۰درصد مرگ و میرها ناشی از بیماری های غیر واگیر است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ابلاغ سند بیماری های غیر واگیردر اسفند ماه سال ۹۲ توسط رئیس جمهور، تصریح کرد: این موضوع یکی از موارد مهمی است که مدت ها مغفول مانده بود.

یوسف زاده بیش از ۷۰ درصد از میزان مرگ و میر جامعه را ناشی از بیماری های غیر واگیر عنوان کرد و افزود: بیماری هایی همچون قلبی و عروقی، سرطان ها، فشارخون٬ دیابت، اعتیاد، وضعیت روحی و روانی جامعه و همچنین کهنسالی و سالمندی علت اصلی این مرگ و میرها است.



وی با بیان اینکه به متوسط طول عمر افراد بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ۲۰ سال اضافه شده است، اظهار کرد: این افزایش طول عمر سبب بروز بیماری هایی که پیش از این فرصت گرفتار کردن سالمندان را نداشتند، می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین کنترل بیماری های غیر واگیر را یکی از مهمترین برنامه های استراتژیک این دانشگاه برشمرد و گفت: اولین مرحله برای برخورد با چنین بیماری هایی، غربالگری و شناسایی آنان است.

ضرورت شناسایی الگوی مناسب برای سبک زندگی

وی از شناسایی و غربالگری نشدن بیماری های غیر واگیر که منجر به تشخیص و درمان نمی شوند اظهار تأسف کرده و همچنین با مهم خواندن بحث ارجاع، خاطرنشان کرد: بعد از شناسایی٬ باید به حمایت بعد از درمان نیز توجه داشت.

یوسف زاده با تأثیرگذار دانستن دو مقوله غذا و سبک زندگی در کنترل چنین بیماری هایی، تاکید کرد: باید الگوی مناسبی برای سطح زندگی شناسایی شود.

این مسئول الگو و برند سازی را از جمله مسئولیت های جامعه برشمرد و تصریح کرد: سبک زندگی و ایجاد رفتارهای مناسب٬ تشویق و ترغیب برای انگیزه و روند گسترش آن جزء وظایف ذاتی دانشگاه علوم پزشکی است.