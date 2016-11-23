عمران و آبادانی شش دهستان خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه اردوهای جهادی اظهار کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی و بسیج ضرورت های امروز را شناخته بود اما ما هنوز کارکرد بسیج در عرصه های مختلف محرومیت زدایی، دفاعی و اجتماعی را درک نکرده‌ایم.

وی با اشاره به شعار امسال بسیج مبنی بر انقلابی گری و خدمت رسانی، بیان کرد: طی ۳۷ سال گذشته بسیج بیشترین خدمات را در عرصه های مختلف داشته است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی همچنین به برنامه های قرارگاه قرب کوثر در مناطق مختلف اشاره کرد و افزود: قرارگاه پیشرفت و آبادانی امسال در سپاه جان گرفته و این قرارگاه در استان ماموریت دارد که به عمران و آبادی شش دهستان بپردازد.

قاسمی ادامه داد: علاوه بر این امسال آستان قدس نیز ابادانی و عمران سه دهستان در خراسان جنوبی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه حضور بسیج در دوران دفاع مقدس بیشتر از سایر قشرها بوده است، افزود: پیروزی های دفاع مقدس را مرهون جانفشانی ها و فداکاری بسیجیان هستیم.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز مقام معظم رهبری جهاد اصغر را مطالبه دارند، بیان داشت: تبلور جهاد اصغر در اردوهای جهادی است.

قاسمی با تأکید بر اینکه به جهاد اصغر و خودسازی نیاز داریم، افزود: علاوه بر این مقام معظم رهبری موضوع جهاد اکبر را مطرح کرده‌اند که باید سرلوحه کار گروه های جهادی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: امروز بسیجیان با حضور خود در عرصه های محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی به خواسته های دشمن نه بگوییم.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیج ۱۰۰ درصد نظامی دفاع مقدس به ۱۰۰درصد خدمت رسانی تبدیل شده است، بیان داشت: در همین راستا تاکنون متخصصان پزشکی بسیجی بیمارستان های زیادی در کشور راه اندازی شده که یکی از این بیمارستان‌ها دهه فجر در شوسف نهبندان افتتاح می‌شود.