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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

وعده‌ای دیگر برای استخر پرماجرای پلدختر/ دهه فجر افتتاح می‌شود

وعده‌ای دیگر برای استخر پرماجرای پلدختر/ دهه فجر افتتاح می‌شود

پلدختر - استاندار لرستان از افتتاح استخر شنای شهرستان پلدختر در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه استخر شنای پلدختر درجمع خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: پروژه استخر شنای پلدختر با هزار و ۶۵۰ مترمربع زیر بنا عملیات اجرایی آن از سال ۷۶ آغاز شده و در هشت سال دولت گذشته هشت درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به آینه دق تبدیل شده است. 

وی با بیان اینکه پروژه استخر شنای پلدختر پروژه ای است که در طول زمان بیشترین پیمانکار را تعویض کرده است افزود: این پروژه در دولت گذشته سه پیمانکار عوض کرده است.

استاندار لرستان گفت: امروز این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال از محل های اعتبارات ملی و استانی به آن اختصاص داده شده است.

بازوند اظهار داشت: با بهره برداری از پروژه استخر شنای پلدختر در دهه فجر امسال این پروژه از ماده ۲۷ قانون بخش خصوصی خارج می شود.

کد مطلب 3832373

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