به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه استخر شنای پلدختر درجمع خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: پروژه استخر شنای پلدختر با هزار و ۶۵۰ مترمربع زیر بنا عملیات اجرایی آن از سال ۷۶ آغاز شده و در هشت سال دولت گذشته هشت درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به آینه دق تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه پروژه استخر شنای پلدختر پروژه ای است که در طول زمان بیشترین پیمانکار را تعویض کرده است افزود: این پروژه در دولت گذشته سه پیمانکار عوض کرده است.

استاندار لرستان گفت: امروز این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال از محل های اعتبارات ملی و استانی به آن اختصاص داده شده است.

بازوند اظهار داشت: با بهره برداری از پروژه استخر شنای پلدختر در دهه فجر امسال این پروژه از ماده ۲۷ قانون بخش خصوصی خارج می شود.