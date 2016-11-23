به گزارش خبرنگار مهر، این سخنرانی با موضوع «بررسی الگوی پاسخ های ایمنی در واکسن با استفاده از فناوری های جدید و پیشرفته امیکس (OMICS)» ظهر چهارشنبه با سخنرانی پروفسور علی هرندی استاد دانشگاه گوتنبرگ سوئد و از برجسته‌ترین چهره های ایرانی صنعت واکسن سازی دنیا در محل سالن کتابخانه موسسه رازی برگزار شد.

پروفسور هرندی که از برجسته‌ترین چهره های ایرانی در صنعت واکسن سازی دنیا شمرده می‌شود، هم اکنون رئیس گروه بخش بررسی پاسخ های ایمنی واکسن در دانشگاه گوتنبرگ سوئد و رئیس گروه چندین پروژه تحقیقاتی تعریف شده از طرف اتحادیه اروپا بر روی واکسن های مشهور است.

وی از سخنرانان کلیدی کنگره های بین المللی واکسن است و سابقه بررسی پاسخ های ایمنی و تایید واکسن های بسیار مشهور ساخت شرکت های برتر دارویی جهان همچون مرک (Merck)، نووآرتیس (Novartis) و پی فایزر (Pfizer) در کارنامه دارد.

از این استاد برتر عرصه واکسن سازی تا کنون حدود 35 مقاله در نشریات بسیار مشهور با بالاترین ایمپکت فاکتور (Impact factor) در حوزه واکسن و مقاله ای در مجله نیچر بیوتکنولوژی منتشر شده است. Impact Factor یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال پرکاربردترین شاخص‌های ارزیابی مجلات از سوی مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) در نظر گرفته شده است.

دکتر سید رضا بنی هاشمی رئیس بخش گروه ایمونولوژی موسسه رازی هدف از این برنامه را آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران موسسه رازی با روش های نوین و پیشرفته جهانی در بررسی اثربخشی واکسن‌ها عنوان کرد.

وی گفت: همچنین این پژوهشگران با آشنایی بیبشتر با مراکز معتبر واکسن سازی جهان می‌توانند از ایده های این شرکت‌ها برای ورود هر چه بیشتر به بازار فروش واکسن های موسسه استفاده کنند.

دکتر بنی هاشمی تاکید کرد: این سخنرانی نشان داد پژوهش های ایمونولوژی در بهبود کیفیت واکسن‌ها بسیار ضروری است.