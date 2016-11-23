قدرتمندترین گذرنامه جهان متعلق به کدام کشور است؟

خبرگزاری فارس نوشت: گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولت‌ها برای شهروندانشان صادر می‌شود. با این مدرک دولت مربوطه از دیگر دولت‌ها اجازه می‌خواهد تا به شهروندان مربوطه اجازه گذر از و یا ورود به خاک آن کشورها را بدهند. به اجازه‌ای که به این منظور از دیگر دولت‌ها گرفته می‌شود روادید یا ویزا گفته می‌شود.



گذرنامه از یک سو مجوز خروج از کشور است که تابع سیاست داخلی آن کشور است. زیرا مردم بعضی کشورها مانند کره شمالی و در گذشته شهروندان کوبا و کشورهای بلوک شرق حق سفر به بیرون از کشور را نداشتند. از سوی دیگر، گذرنامه، تضمین کننده امنیت و حقوق مسافر در قلمرو دیگر کشورها به معنی پذیرش آن از سوی کشور مبدا است. این موضوع، تابع قدرت سیاسی و بین المللی کشور صادر کننده گذرنامه است.



با انتشار شاخص گذرنامه در سال ۲۰۱۶، کشور آلمان با ایجاد دسترسی و صدور روادید برای ۱۵۸ کشور جهان، عنوان قدرتمندترین روادید را به خود اختصاص داده است.



شهروندان سوئد نیز با دسترسی به ۱۵۷ کشور مختلف در رده دوم و شهروندان انگلیس با دسترسی به ۱۵۶ کشور در جایگاه سوم این رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.



روادید کشورهای کانادا، آمریکا، نروژ و آرژانتین نیز قدرتمند محسوب می‌شود.