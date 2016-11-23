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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

اخبار امنیتی موصل؛

پایان مرحله چهارم عملیات حشدالشعبی در غرب موصل/آزادسازی ۲ روستا

پایان مرحله چهارم عملیات حشدالشعبی در غرب موصل/آزادسازی ۲ روستا

پایان مرحله چهارم عملیات حشدالشعبی در غرب موصل، آزادی روستاهای «قره تبه» و «یرغنتی» در شرق و همچنین هلاکت ۱۸ داعشی در جنوب موصل از جمله اخبار امنیتی نبرد موصل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، پیشروی نیروهای امنیتی عراق در عملیات آزادسازی موصل از چنگ تروریست های داعش همچنان ادامه دارد.

در همین راستا «ابو مهدی المهندس» نائب رئیس حشدالشعبی در سخنانی تاکید کرد: مرحله چهارم عملیات در غرب موصل تقریبا به پایان رسید. همه راه های دسترسی استان ها به موصل بسته شده است و تنها راه باقی مانده جاده مواصلاتی موصل و تلعفر است که در روزهای آتی این موضوع نیز حل خواهد شد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: هدف ما قطع این راه به صورت کامل و محاصره موصل از سمت غرب بوده است که اکنون نیز به شکل کامل به محاصره نیروهای ما درآمده است و در حال حاضر هیچ گونه ارتباطی میان این راه ها برقرار نیست.

نیروهای حشدالشعبی موفق شدند شهر موصل را از دیگر شهرهای مجاور آن جدا کنند.

نیروهای حشدالشعبی عراق پس از قطع جاده تلعفر-سنجار نیروهای پیشمرگه را دیدند و به منطقه سنجار رسیدند.

روستای «قره تبه» در شمال غرب الزاب واقع در محور جنوب شرقی موصل توسط نیروهای حشدالشعبی آزاد شد.

نیروهای عراقی روستای «یرغنتی» را در شرق موصل از کنترل تروریست های داعش آزاد کردند.

نیروهای پلیس اتحادیه عراق نیز در ادامه دستاوردهای خود در جریان عملیات موصل موفق شدند ۱۸ تروریست تکفیری داعش را در جنوب موصل به هلاکت برسانند.

کد مطلب 3832415

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