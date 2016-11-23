برف و یخبندان باعث قطعی برق گلستان نشد

علیاکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز بارش برف در روزهای اخیر در گلستان بههیچعنوان قطعی برق در استان نداشتهایم.
وی افزود: ظهر چهارشنبه یکی از ایستگاهها در دراز نو قطعشده بود که این مشکل رفع شد و برقرسانی به آن منطقه برقرار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه گلستان با یادآوری اینکه هماکنون روستای دراز نو خالی از سکنه است، ادامه داد: برق قطعشده مربوط به خطوط انتقال ایستگاه صداوسیما بود که این مشکل در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.
وی خاطرنشان کرد: ظهر سهشنبه برق برخی از نقاط مرکز استان قطعشده بود که یک مشکل محلی بوده و این قطعی برق در گرگان ارتباطی به سرما و یخبندان در استان نداشته است.
نصیری تصریح کرد: تا در صورت وقوع باد و طوفان و افتادن درختان بر روی خطوط انتقال و شبکهها، برقرسانی استان دچار اختلال میشود که خوشبختانه تا این لحظه مشکلی وجود ندارد.
نگران قطع برق در گلستان نباشید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه گلستان اضافه کرد: اگر به هر دلیلی گاز مشترکان قطعشده و از وسایل برق بهعنوان جایگزین استفاده کنند امکان پربار شدن ترازها وجود دارد که پیشبینیهای لازم در این خصوص انجامشده و امیدواریم مشکلی ایجاد نشود.
به گفته نصیری کارکنان شرکت برق استان در آمادهباش بوده و شبکه لحظهبهلحظه در حال رصد است و هیچ نگرانی برای قطع برق در استان وجود ندارد.
وی یادآور شد: مشکل قطعی برق برخی از شهرهای استان مازندران نیز به یخبندان و سرما ارتباط نداشته بلکه مربوط به افتادن درختان بر روی خطوط انتقال و شبکههاست.
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