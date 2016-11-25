تحولات بازار میوه و سبزی/ سرما میوه و سبزی را گران کرد

سید حسین مهاجران در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین تحولات بازار میوه و سبزی اظهارداشت: طی چند روز اخیر قیمت پرتقال و نارنگی کیلویی ۱۰۰۰ تومان و سایر میوه‌ها هم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران شده است.

وی اضافه کرد: طی این مدت قیمت نارنگی‌هایی که ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومان به فروش می‌رفتند، به ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت پرتقال‌هایی که ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت به ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد: باتوجه به بروز سرمای ناگهانی و بارندگی‌هایی که در کشور و به‌ویژه مازندران اتفاق افتاده است، هنوز نمی‌توان درباره شرایط بازار میوه و سبزی در روزهای آینده اظهارنظر قطعی کرد.

مهاجران اضافه کرد: باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.