  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

تحولات بازار میوه و سبزی/ سرما میوه و سبزی را گران کرد

تحولات بازار میوه و سبزی/ سرما میوه و سبزی را گران کرد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش قیمت انواع میوه در بازار خبر داد.

سید حسین مهاجران در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین تحولات بازار میوه و سبزی اظهارداشت: طی چند روز اخیر قیمت پرتقال و نارنگی کیلویی ۱۰۰۰ تومان و  سایر میوه‌ها هم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران شده است.

وی اضافه کرد: طی این مدت قیمت نارنگی‌هایی که ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومان به فروش می‌رفتند، به ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت پرتقال‌هایی که ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت به ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد: باتوجه به بروز سرمای ناگهانی و بارندگی‌هایی که در کشور و به‌ویژه مازندران اتفاق افتاده است، هنوز نمی‌توان درباره شرایط بازار میوه و سبزی در روزهای آینده اظهارنظر قطعی کرد.

مهاجران اضافه کرد: باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

کد مطلب 3833480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها