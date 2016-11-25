به گزارش خبرگزاری مهر ، فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی مسعود ردایی در تازه ترین حضور بین المللی خود در چهل و هفتمین دوره جشنواره بین المللی گوا به نمایش در می آید.

‏‎این فیلم قرار است در بخش سینمای جهان این فستیوال که از ٢٠ تا ٢٨ نوامبر (یکم تا هشتم آذر) در کشور هند برگزار می‌شود حضور داشته باشد.

‏‎این نهمین حضور بین المللی مالاریا بعد از فستیوال های ونیز، بوسان، ورشو، شیکاگو، ترتیو میله نینو، استکهلم، تایپه و فوروم دز ایماژ خواهد بود.

پخش جهانی این فیلم نیز بر عهده کمپانی «دریم لب فیلمز» با مدیریت نسرین میرشب است.

«مالاریا» قرار است بعد از فیلم «لاک قرمز» در گروه آفریقا اکران شود.