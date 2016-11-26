تکواندو کاران کردستانی در لیگ نونهالان کشور طلایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، هفتمین دوره مسابقات لیگ نونهالان دختر کشور با معرفی نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان داد.

در این رقابت ۲۷۳ تکواندوکار در قالب ۱۶ تیم به مدت سه ماه در اوزان مختلف رده نونهالان دیدارهای خود را برگزار کردند.

مبینا رمضانی و ئه وین پاداشی دو تکواندوکار سقزی در قالب تیم مدعی لوازم خانگی کن در هفتمین دوره مسابقات لیگ نونهالان دختر کشور شرکت کردند و در پایان به ترتیب در اوزان ۵۹ و ۴۷ کیلوگرم به نشان طلا دست یافتند و بر سکوی نخست قرار گرفتند.

در پایان لوازم خانگی کن برای کسب عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها، از ۱۴ مبارزه، ۱۳ برد و یک تساوی را بدست آورد و با ۴۰ امتیاز جام قهرمانی را بالای سر برد.

تیم حوزه جنوب‌ شرق با ۱۲ پیروزی، یک تساوی، یک باخت، ۳۷ امتیاز و تفاضل ۷۴ نایب قهرمان شد و هیات تکواندوی قائمشهر نیز با ۱۲ پیروزی، یک تساوی، یک شکست، ۳۷ امتیاز و تفاضل ۶۸ امتیازی در جایگاه سوم ایستاد.

گفتنی است، مبینا رمضانی و ئه وین پاداشی به مدت پنج سال زیر نظر مربی خود مهری شعبانی به تمرینات فنی رشته تکواندو پرداخته اند.