  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آذر ۱۳۹۵، ۸:۴۲

به دلیل سرمای شدید اتفاق افتاد؛

تعطیلی مدارس در برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی

تعطیلی مدارس در برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی

مشهد ـ طبق اعلام اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی به علت برودت هوا مدارس ابتدایی در نوبت صبح شنبه در برخی شهرستان‌های استان خراسان رضوی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی، به علت برودت هوا ، یخ‌زدگی سطح معابر و جاده‌ها، مدارس ابتدایی در نوبت صبح فردا، شنبه ششم آذرماه در مناطق و شهرستان‌های: داورزن، قوچان، فریمان، سبزوار، گلبهار، ششتمد، جوین، جغتای، چناران و کلات تعطیل است.

همچنین مدارس ابتدایی طرقبه شاندیز، کوهسرخ ، احمدآباد و تبادکان با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شوند.

ضمناً کلیه مدارس استثنایی در تمامی دوره‌های تحصیلی در مناطق و نواحی ذکرشده تعطیل است.

لازم به ذکر است، در این شهرستان‌ها فعالیت آموزشی در دیگر مقاطع تحصیلی و همچنین تمامی مقاطع سایر شهرستان‌ها خراسان رضوی ادامه دارد.

کد مطلب 3833896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها