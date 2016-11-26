به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی، به علت برودت هوا ، یخ‌زدگی سطح معابر و جاده‌ها، مدارس ابتدایی در نوبت صبح فردا، شنبه ششم آذرماه در مناطق و شهرستان‌های: داورزن، قوچان، فریمان، سبزوار، گلبهار، ششتمد، جوین، جغتای، چناران و کلات تعطیل است.

همچنین مدارس ابتدایی طرقبه شاندیز، کوهسرخ ، احمدآباد و تبادکان با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شوند.

ضمناً کلیه مدارس استثنایی در تمامی دوره‌های تحصیلی در مناطق و نواحی ذکرشده تعطیل است.

لازم به ذکر است، در این شهرستان‌ها فعالیت آموزشی در دیگر مقاطع تحصیلی و همچنین تمامی مقاطع سایر شهرستان‌ها خراسان رضوی ادامه دارد.