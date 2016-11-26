به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز در همایش گردهمایی فرماندهان مناطق دریایی نداجا که در ستاد این نیرو برگزار شد، اظهار داشت: نیروی دریایی امروز در ابعاد مختلف نیروی انسانی و تجهیزات و زیرساخت‌ها و پایگاهها و تسلط اطلاعاتی و توان رزمی بالا در عرصه دریا حضور فعال دارد و توان بازدارندگی خود را به معرض نمایش می‌گذارد.

وی اعزام ٤٩ ناوگروه این نیرو به ماموریت‌های مختلف برون‌مرزی را مظهر اقتدار نظام دانست و گفت: این ماموریت‌ها نقش موثری در تامین امنیت شمال اقیانوس هند و خلیج عدن داشته و تاکنون ۳ هزار و ۸۴۴ کشتی تجاری و نفتکش توسط ناوگروه‌های ما اسکورت شده‌اند.

امیر دریادار سیاری تصریح کرد: تمام تلاش ما این است تا یک نیروی راهبردی در شان ملت ایران داشته باشیم.