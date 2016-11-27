حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به بیمه مداحان در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: بیمه مداحان شامل مداحانی است که از سن بالایی برخودار هستند و هیچ گونه بیمه ای ندارند و این افراد توسط موسسه دعبل خزایی بیمه می شوند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۳۵۰ مداح در شهرستان زنجان بیمه شده اند و از خدمات بیمه استفاده می کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به شرایط سنی بیمه مداحان اشاره کرد و گفت: مادحین زیر ۳۰ سال سن بیمه نمیشوند و مادحین بالای ۳۰ سال میتوانند از بیمه استفاده کنند.
خسروی به فعالیت بانوان در کانون مداحان نیز اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در شهرستان زنجان مداحان زن دارای پرونده هستند و بیمه این افراد هم در دست پیگیری است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به اطلاعات مادحین اشاره کردو گفت: قبلا ثبت اطلاعات مادحین سنتی بوده ولی با راه اندازی سامانه طوبی اطلاعات آنها به روز شده است.
خسروی تصریح کرد: با اجرای این طرح پایگاه اطلاعاتی تشکلهای مذهبی قابلدسترسی خواهد بودو افراد جامعه هدف میتوانند اطلاعات خود را بهصورت اینترنتی و حضوری در سامانه طوبی درج کنند و با تأیید در سیستم کدی را دریافت خواهند کرد و سطح مداحی افراد مشخص میشود.
خسروی به مزایای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئتهای مذهبی است و بانک اطلاعاتی هیئتها در دسترس خواهد بود و فعالیتها هم منسجم میشود و اجرای طرح طوبی در تدوین و برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی به مسئولان کمک کرده و با اجرای این طرح فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در استان تسریع و کیفی سازی میشود.
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