بقاع دزفول هیئت امنایی می شوند/ وجود ۴۶۲ موقوفه در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی خمیدی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت فرارسیدن دهه وقف در محل اداره اوقاف دزفول برگزار شد، اظهار کرد: ازابتدای سال جاری تاکنون، دو باب مغازه و منزل مسکونی در شهرستان دزفول وقف شده اند و سه مورد وقفی دیگر نیز در ایام دهه وقف رونمایی خواهند شد که مجموع موقوفات سال جاری در۶ ماه اول سال جاری در این شهرستان پنج مورد خواهند بود.

وی با بیان اینکه تنها پنج سال است سامانه ثبت موقوفات شهرستان فعال شده است، از ثبت ۵۰ مورد وقفی در این سامانه تاکنون خبر داد و افزود: بنابراین آمار دقیقی از تعداد موقوفات سال های گذشته دزفول به صورت ثبت شده وجود ندارد و عمدتا آمار پراکنده هستند.

تشریح برنامه های دهه وقف

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول به تشریح برنامه های این اداره به مناسبت دهه وقف پرداخت و گفت: همایش یاوران وقف در روز یکشنبه ۱۴ آذرماه جاری با حضور عموم مردم در آستان مقدس سبزقبا برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام خمیدی تصریح کرد: در این مراسم که با حضور امام جمعه دزفول و مدیرکل اوقاف خوزستان برگزار خواهد شد از برگزیدگان سی و نهمین مسابقات قرآنی شهرستان و عوامل اجرایی موکب اربعین دزفول در مرز چذابه و موکب فلکه شیخ انصاری با اهدای هدایایی تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی همچنین به رونمایی سه مقاله تخصصی در خصوص وقف در این همایش اشاره کرد و ادامه داد: در حین این همایش، برنامه وقف و حوزه های علمیه دزفول نیز اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام خمیدی اضافه کرد: حضور پزشکان متخصص و عمومی در صحن حرم سبزقبا و ویزیت رایگان شهروندان در روز شنبه هفته آینده از ساعت هشت صبح تا ۱۴، به صدا درآمدن زنگ وقف در مدرسه راهنمایی شیخ انصاری، غبارروبی امامزادگان، برپایی غرفه های پاسخگویی، مشاوره و غرفه های اختصاصی مشاوره وقف در امامزاده های شهرستان از جمله برنامه های اوقاف دزفول به مناسبت دهه فجر خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری جشن های تکلیف و جشن خودکار در مدارس شهرستان در دهه وقف، بیان کرد: در مراسم شب شهادت امام رضا(ع) نیز سخنرانی مراسم با رویکرد وقفیات این امام بزرگوار خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول در ادامه، توزیع بسته های حمایتی برای دانش آموزان بدسرپرست و بی سرپرست شهرستان و سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه را نیز دیگر برنامه های در نظر گرفته این اداره به مناسبت دهه وقف عنوان کرد.

حجت الاسلام خمیدی، تعداد موقوفات شهرستان دزفول را ۴۶۲ مورد برشمرد و یادآور شد: از این تعداد، ۴۳۱ مورد موقوفات متصرفی و ۳۱ مورد نیز موقوفات غیرمتصرفی هستند.

وی عنوان کرد: این وقفیات موارد متعددی از جمله ۲۹۲ مسجد، ۶ فاطمیه، سه زینبیه و یک مهدیه را شامل هستند ضمن اینکه موقوفه روضه خوانی، تامین جهیزیه، موقوفه اهل علم، درمان و بهداشت و موقوفه فقرا نیز در سطح شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول در خصوص دیدگاه منفی و ابهامات برخی از شهروندان دزفولی نسبت به مکان های وقفی نیز توضیح داد: به زودی مشخصات تمام مکان های وقفی شهرستان به صورت بنرهایی در مناطق مختلف نصب خواهند شد، ضمن اینکه سایت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نیز به منظور اطلاع رسانی به مردم به زودی راه اندازی می شود.

حجت الاسلام خمیدی، رفع مشکل معارض برخی از زمین های وقفی این اداره را از اقدامات مثبت در چند وقت اخیر برشمرد و در خصوص نحوه صرف هزینه های وقفیات یادآور شد: درآمد هر موقوفه براساس خواسته های فرد وقف کننده و بر اساس درجیات موجود در پرونده هزینه خواهد شد، بنابراین درخواست و اعتراض عده ای از مردم مبنی بر صرف این هزینه ها برای اقدامات ذکر نشده، منطقی نیست.

وجود ۵۴ بقعه در دزفول

وی با بیان اینکه ۵۴ بقعه در شهرستان دزفول وجود دارد، ساماندهی و هیئت امنایی اداره کردن این بقاع را از جمله اولویت های اصلی اداره اوقاف و امور خیریه دزفول در آینده نزدیک دانست.

حجت الاسلام خمیدی ادامه داد: پس از ساماندهی این بقاع سپس به سمت هیئت امنایی کردن مساجد خواهیم رفت که مطالبه بسیاری از شهروندان است، ضمن اینکه انجام برخی تغییرات در منشور هیئت امنایی مساجد نیز از برنامه‌های در دستور کار است.

وی همچنین با بیان اینکه آستان مقدس سبزقبا درحال حاضر به صورت مدیریتی واحد اداره می شود، گفت: تلاش داریم تا مدیریت این مکان بزرگ مذهبی و فرهنگی را که قرار است به عنوان چهارمین حرم معنوی کشور معرفی شود به صورت هیئت امنایی تغییر دهیم که مقدمات این امر در حال انجام است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول در پایان خواستار مساعدت و همکاری اصحاب رسانه با این اداره برای اطلاع رسانی های مفید به شهروندان و کمک به بهبود دیدگاه مردم شهرستان نسبت به اقدامات اداره اوقاف شد.