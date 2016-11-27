رویکرد جدید اوقاف توجه به وقف های مشارکتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی فرهادی نژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه وقف استان خوزستان اظهار کرد: امسال حدود ۷۰ نفر از ایتام و نیازمندان را از محل اعتبارات حاصل از درآمدهای موقوفات استان خوزستان به عتبات عالیات اعزام کردیم. همچنین ۷۰ نفر را نیز که اصلا به مشهد سفر نکرده اند را تا چند روز آینده اعزام می کنیم.

وی اضافه کرد: انجمن های بسیاری در حوزه های مختلف تشکیل می شود که رویکرد جدید اوقاف برای توجه به وقف های مشارکتی است. در این وقف ها یک موقوفه تعریف و سهامی به عدد هزینه مورد نیاز آن موقوفه تعیین و در نهایت وقف نامه صادر و سهام بین مردم توزیع می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: این انجمن ها در عرصه های مورد علاقه افراد مثل قرآن، بهداشت و یا ازدواج جوانان تشکیل می شود. در حال حاضر وقف قرآنی منفعتی در استان خوزستان نداریم ولی موقوفات قرآنی در استان داریم.

حجت الاسلام فرهادی نژاد گفت: چون توان مالی مردم محدود است این امکان وجود دارد که عده کثیری از در وقف های مشارکتی حضور داشته باشند و از ثواب وقف برخوردار شوند.

وی ادامه داد: ۵۰۰ نفر روحانی را در مرزها و خارج از مرز از جمله در مناطقی مثل حله، کوفه و نجف مستقر کردیم. ۱۸۰ نفر از خوزستان و سایر افراد نیز از قم آمدند ولی اکثرا خوزستانی مقیم استان قم بودند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان بیان کرد: احداث حسینیه و مسجد در دستور کار اوقاف نیست چون نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد و سال گذشته ۸۰۰ میلیون تومان اعتبارات مساجد و حسینیه های ما بود که از آن برای حمایت این اماکن استفاده می کنیم.