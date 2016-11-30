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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۵

در حاشیه آیین خطبه‌خوانی صورت گرفت؛

همدردی خادمان و زائران رضوی با خانواده‌های«شهدای اربعین»

همدردی خادمان و زائران رضوی با خانواده‌های«شهدای اربعین»

مشهد ـ همزمان با آیین خطبه خوانی شب شهادت حضرت رضا (ع)، خادمان و زائران حرم رضوی با خانواده‌های شهدای اربعین حسینی، ابراز همدردی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه، هم‌زمان با مراسم آیین سنتی خطبه‌خوانی در شب شهادت حضرت امام رضا (ع) که در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع) برگزار شد، خادمان و زائران حرم ثامن الحجج (ع)، با ایجاد یادمان شهدای حله، خاطرشان را زنده و یادشان را گرامی داشتند.

در این برنامه خادمان و زائران حرم رضوی با خانواده‌های «شهدای اربعین» ابراز همدردی کردند.

یادآور می‌شود، طی انفجار خودرو  بمب‌گذاری‌شده در یک پمپ‌بنزین در منطقه الشوملی شهر حله، مرکز استان بابل واقع در جنوب بغداد، حداقل ۸۰  نفر شهید و  بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی شدند که بخش عمده از این شهدا و مصدومان، زائران ایرانی شرکت‌کننده در راهپیمایی عظیم اربعین بودند.

کد مطلب 3837136

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