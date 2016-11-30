تجدید پیمان مدیران و کارکنان سازمان اوقاف با آرمانهای امام راحل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری دهه وقف: مسعود رحمتی در گفت و گویی با گرامیداشت ایام ارتحال پیامبر گرامی اسلام و سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه، پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش و ترویج فرهنگ وقف و معرفی خدمات ارزشمند واقفان و خادمان عرصه وقف و تشویق عموم مردم به این سنت حسنه، برنامه های مختلفی را در دهه وقف برگزار می کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف با اشاره به اهداف برنامه های دهه وقف امسال بیان داشت: ارتقای سطح اعتماد عمومی مردم به اوقاف، گسترش و ترویج فرهنگ وقف، بهره برداری مطلوب از موقوفات، تقدیر شایسته از خادمان و مروجان فرهنگ وقف، تشویق عموم مردم به ویژه خیران به امر وقف و معرفی خدمات ارزشمند واقفان از اهداف برنامه های این هفته است.

رحمتی با اشاره به روزشمار دهه وقف امسال، افزود : براساس اعلام دبیرخانه ستاد دهه وقف روز یکشنبه 7 آذرماه به نام روز وقف و رسانه ، روز دوشنبه 8 آذرماه همزمان با سالروز رحلت رسول گرامی اسلام و امام حسن مجتبی(ع) ، به نام وقف و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، روز سه شنبه 9 آذرماه به نام وقف و ترویج فرهنگ قرآنی، روزچهارشنبه 10 آذرماه مصادف با سالروز شهادت امام رضا(ع) به نام وقف و بقاع متبرکه و زیارت، روز پنج شنبه 11 آذرماه به نام وقف و حوزه های علمیه، روز جمعه 12 آذرماه به نام وقف و محرومیت زدایی و روز شنبه 13 آذرماه به نام روز وقف و سلامت نامگذاری شده است.

رحمتی ادامه داد : همچنین روز یکشنبه 14 آذرماه به نام وقف و خانواده، روز دوشنبه 15 آذرماه به نام وقف و اقتصاد مقاومتی و روز سه شنبه 16 آذرماه به نام روز وقف و علم و فناوری نامگذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد : روز شنبه 13 آذرماه همزمان با هفتیمن روز از دهه بزرگداشت وقف، جمعی از مدیران، مسئولان و کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور در مرقد مطهر امام راحل و برگزاری مراسم زیارت عاشورا و اهدای تاج گل با آرمانهای امام خمینی(ره)بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری تجدید پیمان خواهند کرد.

رحمتی اضافه کرد : این مراسم صبح روز شنبه 13 آذرماه در حرم مطهر امام راحل برگزار می شود.