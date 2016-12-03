به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر، فاطمه صفری زاده اظهار داشت: در این راستا سعی می شود که از ظرفیت گروه های هنری، نمایشی و سازمان های مردم نهاد استفاده شود.

وی اضافه کرد: مردم بندر بوشهر در مناسبت‌های مختلف مذهبی اقدام به برگزاری آیین‌های خاصی در سطح محلات می‌کردند که بخشی از آن امروزه برای نسل جدید ناشناخته مانده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری بندر بوشهر یادآور شد: بررسی تاریخ چندین هزار ساله بوشهر نشان می‌دهد که مردم این بندر پیش از اسلام خداپرست بوده و پس از اسلام نیز در آیین هایشان، نشان‌های فراوانی از بینش وسیع به دین مبین اسلام وجود داشته است.

وی با اعلام وجود جشن ها و آیین های استان بوشهر در سه سطح مذهبی، ملی و محلی گفت: جشن میلاد حضرت محمد(ص)، جشن میلاد حضرت فاطمه(س) (روز مادر)، جشن میلاد حضرت علی (ع)( روز پدر)، جشن های بزرگ نیمه شعبان، روز میلاد حضرت امام زمان (عج )، مراسم های آغاز ماه مبارک رمضان و آداب گرفتن روزه و عید قربان، جشن بزرگ غدیر خم و تعیین حضرت علی(ع) به جانشینی حضرت رسول الله(ص)، جشن بزرگ بعثت حضرت محمد (ص) و جشن میلاد دیگر امامان معصوم (ع) از جمله جشن های مذهبی مهم استان بوشهر به شمار می آیند که در بوشهر با شور و حال خاصی از قدیم انجام شده و همچنان ادامه دارد.

صفری زاده با اشاره به فرهنگ و باور مردم بوشهر به شروع فصل ربیع الاول اظهار کرد: با توجه به این که مردم بوشهر، ماه صفر را به علت این که روز اول آن با واردشدن کاروان اسرای کربلا به شام و حوادث تلخ دیگری از جمله شهادت دختر ۳ ساله امام حسین (ع)،رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) در روز ۲۸ این ماه و پایان ماه نیز مصادف با شهادت هشتمین پیشوای شیعیان امام رضا (ع) می باشد سنگین می دانستند مراسم ویژه ای با پایان یافتن این ماه برگزار می کردند.

وی ادامه داد: این مراسم صفربدر یا صفرک بدر نامیده می شد که مردم بوشهر تا زانو پا را در آب برده ، کوزه و قلیان ها را می شکستند، منبرها را سبزپوش کرده و بر روی آن گل، شیرینی و سکه می ریختند و هر کس حاجتی داشت از سکه یا گل و شیرینی بر می داشت تا گشایشی در زندگی برایش ایجاد کند.

صفری زاده یادآور شد: آیین صفربدر با کمک سازمان مردم نهاد ماندستان آیین بوشهر با حضور خیل گسترده ای از مردم بوشهر در اولین روز ربیع در پارک شورا برای زنده نگه داشتن اداب و رسوم مردم بوشهر انجام شد.

وی ادامه داد: این مراسم که به شکل تئاتر خیابانی و طی یک مراسم خاص در ساعات ابتدایی پنج شنبه شب این هفته مقارن با روز اول ربیع الاول انجام شد با تحسین مردم بوشهر و مهمانانی که از سراسر کشور بوشهر را برای تعطیلات پایان هفته انتخاب کرده بودند همراه شد.