سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۲۳:۱۱ شب گذشته حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان نرسیده به بزرگراه ساوه به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران ایستگاه ۸۷ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو دستگاه خودروی سواری پراید و ۲۰۶ با یک دستگاه کامیون برخورد کرد به طوری که خودرو پراید با پنج سرنشین زیر کامیون قرار گرفته بود.

ملکی با بیان اینکه بطور معجزه آسایی هر پنج سرنشین خودرو پراید با کمترین آسیب خود موفق شده بودند خود را از داخل خودرو خارج کنند، ادامه داد: درست ۵۰متر قبل از این صحنه تصادف آتش نشانان جسد یک زن ۵۰ ساله را هم کشف کردند

وی افزود: رانندگان هر سه خودرو در صحنه تصادف مدعی شدند که با این خانم برخورد نکردیم و شاید این خانم با دیگر خودروهای بزرگراه برخورد کرده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی لازم به این عملیات پایان دادند و محل برای بررسی دقیق در اختیار کارشناسان پلیس راهور و نیروی انتظامی قرار گرفت.