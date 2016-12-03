برای رونق وقف درجامعه باید برنامه ریزی کرد/ تلاش برای گسترش وقف

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته وقف گفتگویی با چند تن از مدیرمسئولین روزنامه های مختلف صورت گرفته است که در پی می آید؛

محمد پیرعلی مدیر مسئول روزنامه سیاست روزاز جمله روزنامه نگارانی است که معتقد است وقف برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیازمند برنامه ریزی است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای وقف کردن فکری نکرده است می گوید:وقف ظرفیت بالایی دارد که تا کنون نتوانستیم به این جایگاه برسیم چرا که برای اینکار باید تصمیم سازان این حوزه با تصمیم گیری های به موقع واصولی خود بتوانند فرهنگ واقعی وقف را در جامعه جا انداخته متاسفانه هنوز اما هنوز هم از مسئولان اعتقادی به این موضوع ندارند.

مدیر مسئول روزنامه سیاست روز در ادامه می افزاید:آن چیزی که درجا انداختن فرهنگ وقف مهم است این است که ابتدا دست اندر کاران وتصمیم گیران خودبا ابعاد مختلف آن آشنا شده وسپس به سراغ مردم بروند.

محمد پیر علی معتقد است: برای رسیدن به نقطه اوج در وقف کردن باید با ادبیات خاصی که می تواند روی هر گروه از اجتماع تاثیر بگذارد جلو رفت. چرا که همانطور که پزشک برای هربیمارباید نسخه مخصوص به اورا بنویسد دراین بحث نیز نیاز است که برای هر قشر از اجتماع برنامه ریزی کرد تا همگان از مواهب این امر بهره مند شوند.

این روزنامه نگارمی گوید:ازآنجا که وقف می تواند به شکوفایی استعدادهای افراد فقیر بینجامد لذا باید این امر مورد توجه همگان قرار بگیرد

مدیر مسئول روزنامه خراسان:برای وقف باید به شکل گسترده تبلیغ شود/ ارزش معنوی بالای این سنت حسنه

روزنامه نگاری که سالها به عنوان سردبیر روزنامه خراسان فعالیت کرده وهم اکنون به عنوان مدیر مسئول روزنامه خراسان فعالیت داردوقف را باقیات و الصالحات می داند که دارای بالاترین ارزش معنوی است.

سعید احدیان در گفت و گو با ستاد خبری دهه وقف با اعلام اینکه تاکنون نتواسته چیزی را وقف کند می گوید:وقف از جمله مسائلی است که باید به آن خوب پرداخته شود چراکه فرهنگ وقف می تواند بسیاری از مشکلات درزمینه مسائل مادی را حل کرده وبرای شخص واقف باقیات و الصالحات باشد.

مدیرمسئول روزنامه خراسان می افزاید:از آنجا که وقف برای شخص واقف باقی و ماندگار محسوب می شود وحتی بعداز مرگ شخص واقف، ثواب برایش نوشته می شود لذا این موضوع مهم می تواند افراد را بیشتر به سمت وقف کردن جذب کند.

وی ادامه می دهد:آنچه در این میان باید مورد توجه مسئولان امور قرار بگیرداطمینان دادن به واقف است که بداند آن چیزی را که بخشیده است در جایی که دلش می خواسته به مصرف رسیده ومطمئنا این موضوع می تواند تاثیر خوبی در اشاعه فرهنگ وقف داشته باشد.

احدیان با اشاره به کاستی های موجود در اموروقف می گوید:با وجود ظرفیت بالایی که در وقف وجوددارد هنوز نتوانستیم کار قابل توجهی دراین زمینه انجام دهیم.

این مدیر رسانه ای بااشاره به نقش تبلیغات دراین زمینه می افزاید:ساخت وپخش تیزرهای تبلیغاتی درخصوص امور وقفی می تواندجامعه را بیش از قبل به سمت وقف کرد ن هدایت ورهنمون کند.

مدیر مسئول روزنامه اعتدال: کتابخانه شخصی خودرا وقف کردم/ فرهنگ وقف رو به گسترش است

مدیر مسئول روزنامه قرآنی اعتدال یکی ازافرادی است که معتقد است سنت حسنه وقف ظرفیت بالایی دارد که می توان از آن بالاترین استفاده را برد.

حجت السلام رضا صابری خورزوقی در گفت و گو با ستاد خبری دهه وقف با اشاره به ارزش بالای وقف در اسلام می گوید:این موضوع موجب می شود که افرادجامعه با بخشیدن مقداری از اموال خود به فکر افراد ضعیف جامعه بوده وزمینه را برای رشد آن ها فراهم سازند.

وی درپاسخ به این سوال که آیا تابحال چیزی را وقف کرده است یا خیر بیان می دارد:تنها چیزی را که در این چند سال وقف کردم این بود که کتابخانه شخصی خودرا وقف کردم اما از لحاظ مالی نتوانستم کار قابل توجهی انجام دهم.

وی درخصوص وضعیت وقف در کشور می افزاید: خوشبختانه درچند سال اخیر اقدامات مثبتی که دراین زمینه انجام شده موجب شده تا تعداد قابل توجهی به وقف اموال خود بپردازند.

مدیرمسئول روزنامه اعتدال در ادامه می افزاید:توجه به این موضوع مهم موجب شده تا روزبه روز شاهد وقف های جدید باشیم

وی می گوید:"مسئولان اموروقف باید توجه داشته باشند که با توجه به ظرفیت بالای وقف این موضوع را با توجه به نیاز های جدید به روز رسانی کرده تا افراد بسیاری بتوانند از این موضوع استفاده کنند.

حجت السلام رضا صابری خورزوقی بالابودن آمار وقفیات در چند سال اخیر را از جمله دستاوردهای اقدامات انجام شده در این زمینه دانست ومی افزاید:این موضوع نشان می دهد که می توان دراین رابطه اقدامات موثرتری نیز انجام داد.

فرهاد ظریف:وقف اماکن ورزشی بهترین هدیه به نسل جوان است /اشک شوق ظریف با دیدن این عمل نیک

فرهاد ظریف بازیکن مشهدی پر افتخار تیم ملی والیبال کشورمان است که درسالهای اخیر همراه با تیم ملی به موفقیت های مهمی رسیده است.

وی در گفت و گو با ستاد خبری دهه وقف بااشاره به اینکه تاکنون درزمینه وقف کاری انجام نداده است می گوید:بارها و بارها از اقوام واطرافیان ودوستان شنیده ام که برای رضای خدا زمین ویا ملکی را وقف کرده اند اما صادقانه باید بگویم که شخصا در موضوع وقف هیچ کاری انجام نداده ام.

این عضو تیم ملی والیبال کشورمان در ادامه می افزاید:به نظرم برای آشنایی بیشتر مردم وعلاقه مندی آنان نیاز است که آنان را با این مقوله بیشتر آشناکرد، چرا که درحال حاضر تعداد اندکی اموال خودرا وقف می کنند.

ظریف با اشاره به اینکه چندی پیش وقتی دیدم فردی خانه خودرا برای ساخت مدرسه وقف کرده بی اختیار اشک شوق ریختم گفت: خیلی برایم جالب بود که چگونه این فرد با این عمل خوبش موجب شد تا تعدادی از دانش آموزان مستعد بتوانند به ادامه تحصیل بپردازند. وی ادامه داد : نبود امکانات ورزشی در مناطق محروم کشور موجب شده تا خیلی ازعلاقمندان ازاین موضوع بهره نبرند لذا ساخت ووقف اماکن ورزشی می تواند بهترین هدیه به جوانان ونوجوانان به حساب آید.

این ورزشکار کشورمان ادامه می دهد:"درحال حاضر نبود تبلیغات دراین زمینه به شدت احساس می شود وجای دارد دراین زمینه اقدام جدی صورت بگیرد چراکه مستندسازی می تواند بالاترین اثر درزمینه بیشتر شدن وقف را داشته باشد.

احسان روزبهانی:همه باید در وقف شریک باشند/دوست دارم نامم در لیست واقفان ثبت شود

بوکسور بروجردی تیم ملی کشور جزء بااخلاق ترین ورزشکارهای کشور به شمار می رود که به صورت حرفه ای این ورزش را ادامه می دهد.

احسان روزبهانی در گفت و گو با ستاد خبری دهه وقف با اشاره به اینکه تا کنون چیزی را وقف نکرده است می گوید:"البته اگر شرایط مالی ام اجازه دهد حتما اقدام به این کار خواهم کرد اما مطمئنا آن را علنی نخواهم کرد چرا که دوست ندارم روی این موضوع مانور داده شود. خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد افزایش پیدا کردن سنت حسنه وقف هستیم وامیدوارم چنین حرکاتی روزبه روز بیشتر شود.

این بوکسور المپیکی کشور ادامه می دهد :وقف نباید به صورتی باشد که فقط پولدارها بتوانند آنرا انجام دهند بلکه باید حتی افراد با توان کم نیز بتوانند دراین راه اقدام کنند. به نظرم باید در زمینه تبلغات بیشترکار شود به طوری که مردم بتوانند اثرات آن را درک کند.

روزبهانی درخصوص تاثیر وقف در گسترش ورزش در مناطق محروم بیان می کند:"از آنجا که این مناطق بعضا مستعد جرم وخلاف هستند لذا وجود این مکانها می تواند تاثیر مثبتی بر کاهش مجرم پروری داشته باشد.

این بوکسور ورزشکار می افزاید: البته وقف را نباید تنها در ساخت وساز محدود کرد چرا که حتی اهدای کتاب ولوازم مورد نیاز نیز می تواند دراین زمینه تاثیر خوبی داشته باشد.

الهه احمدی: ابعاد وقف در بین مردم ناشناخته مانده است/لزوم اطلاع رسانی بیشتر به مردم

الهه احمدی تیراندازتفنگ بادی که در بازی‌های آسیایی گوانگ‌ژو از موفق ترین ورزشکاران کاروان اعزامی ایران بود که صاحب سه نشان نقره و برنز شد اما نتوانست در المپیک ریو درخشش را تکرار کند.

این بانوی ملی پوش در گفت و گو با ستاد خبری دهه وقف با اشاره به اینکه تا کنون نتوانسته چیزی را وقف کند می گوید: به نظرم وقف از جمله سنت های حسنه در اسلام است که از ارزش های بالایی برخوردار است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. البته افرادی را از دوستان وآشنایان می شناسم که اقدامات خوبی را در این زمینه انجام دادند البته خیلی ها دوست ندارد که کارهایی که دراین زمینه انجام می دهند علنی باشد.

وی با کم دانستن تبلیغات در زمینه وقف ادامه می دهد:" متاسفانه این موضوع موجب شده تا ابعاد واقعی وقف در بین مردم ناشناخته بماند چرا که بیشتر افرار فکر می کنند وقف تنها در ساخت اماکن خلاصه می شود درحالی که به نظرم باید بالاتراز این مسائل باشد. اگر مسئولان اموروقفی بتوانند بیشتر دراین زمینه اطلاع رسانی کنند مطمئن باشید تعداد واقفان بیشتر از این خواهد شد.

احمدی با اشاره به نیاز جامعه به وقف می گوید: اگر به همین ساخت وسازهای در زمینه مدارس توجه کنیم می بینیم با این کار چه تعدا د افرادرا از بیسوادی نجات داده وآینده روشنی را برای آنها رقم خواهیم زد.

حسین یاریار:وقف باید همه جانبه باشد/فعال عرصه وقف و امور خیریه

حسین یاریار، بازیگر ی است که سابقه بازی فوتبال در تیم های اسبق تیم های ملی، برق شیراز و بانک ملی را دارد. وی فعالیت سینمایی را با فیلم چاووش به کارگردانی ساموئل خاچیکیان آغاز کرد از دیگر فعالیت های او می توان به مدیر دفتر تهیه و تولید «میثاق فیلم» و مدیر باشگاه ورزشی هنرمندان ایران نیز اشاره کرد. یاریار از جمله ورزشکاران و هنرمندانی است که دستی در امور خیر دارد و هر از گاهی با برپایی چنین مسابقاتی ماحصل آن را وقف مراکز خیریه می کند.

یاریار در گفت و گو با ستاد خبری دهه وقف درخصوص میزان آشنایی خود با وقف می گوید:"از کودکی بااین واژه وحرکت ارزشمند آشنا هستم وبه همین دلیل نیز از آن زمان به شدت علاقه مند به این کار بودم. هر چند که توانایی اقتصادی ام اجازه نمی دهد تا بتوانم دراین راه کار قابل توجهی انجام دهم.

یاریار ادامه می دهد:به نظر من وقف تنها به ساخت مدرسه، مسجد و بیمارستان واماکنی از این قبیل خلاصه نمی شود چرا که بسنده کردن به این موضوعات موجب شده تا بیشتر افراد جامعه از حسنات این امر محروم بمانند لذا افراد می توانند با وقف وجود وزبان ودست خود برای خدمت به جامعه درراه وقف گام بردارند.

این بازیگر سینما با اشاره به نقش وقف در امر به معروف ونهی از منکرمی گوید:ازآنجا که ورزش می تواند نقش مهمی را در جلوگیری از به فساد کشیدن جوانان داشته باشد لذا هرگونه اقدامی دراین زمینه می تواند اثرات بسیار خوبی را برای جامعه داشته باشد. وی معتقد است پرداختن به مباحث فرهنگی دراین زمینه می تواند به جا افتادن وقف کمک بسیاری کند.