خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: مدت‌هاست که ارتش سوریه و نیروهای مقاومت عملیات آزادسازی کامل استان «حلب» از تصرف تروریست های تکفیری را کلید زده اند. از همان روزهای ابتدایی آغاز عملیات آزادسازی استان حلب، دو طرف درگیری کاملا به این مسأله واقف بودند که این عملیات، «نبرد بزرگ» برای تعیین سرنوشت آینده تحولات میدانی در سوریه محسوب می شود. در حال حاضر روند پیشروی های ارتش و نیروهای مقاومت سوریه در نقاط مختلف حلب نشان از قریب الوقوع بودن یک دستاورد تاریخی برای دولت سوریه است.

از زمانی که گروه های تروریستی در شرق حلب سوریه گرفتار شده اند، تلاش های متعددی از سوی همقطاران آنها در جبهه های جنوب و جنوب غربی حلب صورت گرفته است تا شاید محاصره شرق این استان شکسته شود. نام های متعددی برای تحرکات تروریستها در نظر گرفته شده است و تبلیغات گسترده ای از سوی مخالفان و رسانه های کشورهای حامی این گروهها صورت گرفته است اما همگی یک نتیجه داشته است؛ شکست.

پیشروی های گسترده ارتش سوریه در نقاط مختلف استان حلب به ویژه در مناطق شرقی این استان موجب شده است تا تکفیریها و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها متحمل ضربات شدیدی شوند. از جمله خسارت های وارد شده به تکفیریها، نا امیدی آنها از ادامه نبرد بزرگ حلب است. همین ناامیدی موجب شده گاه و ‌بی‌گاه درگیری های شدیدی میان آنها در حلب اتفاق بیفتد. حتی شکاف‌هایی که تکفیریها برای شکستن محاصره ارتش سوریه در حلب ایجاد کرده بودند، در نهایت کارگر نیفتاد تا آخرین امیدهای آنها برای فرار از شکست بزرگ به ناامیدی و یأس تبدیل شود.

آمریکاییها که قصد داشتند پروژه دو قطبی «حلب ـ دمشق» را کلید زده و از آن به عنوان دستاوردی در مذاکرات سیاسی با دولت دمشق بهره برداری کنند، اکنون همه چیز را بر باد رفته می بینند بر اساس آنچه که گفته شد، امروز با توجه به روند تحولات میدانی در جبهه های مختلف نبرد در استان حلب، گروه تروریستی «جبهه النصره» و حامیان منطقه ای و بین المللی آن، این استان را که حساب ویژه ای روی آن باز کرده بودند، از دست رفته می بینند. چیزی که تکفیریها و حامیانشان پیشتر از آن به عنوان نبرد بزرگ یاد می کردند، امروز برای آنها به شکست بزرگ تبدیل شده است. تکفیریها که بر اساس برنامه ارائه شده به آنها از سوی حامیانشان از جمله آمریکایی ها قصد داشتند با تسلط بر استان «حلب»، پروژه دو قطبی «حلب ـ دمشق» را کلید زده و از آن به عنوان دستاوردی در مذاکرات سیاسی با دولت دمشق بهره برداری کنند، اکنون همه چیز را بر باد رفته می بینند.

در شرایط کنونی، ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی گروه های تروریستی ـ تکفیری در سوریه و به ویژه حلب، در تدارک برنامه جدیدی است تا بوسیله آن بتواند شکست های تحمیل شده به تکفیریها در حلب را به نوعی جبران کند و یا حداقل از شدت آن بکاهد. اکنون که پروژه «دمشق ـ حلب» با شکست مواجه شده و آنها دیگر هیچ امیدی به موفقیت این پروژه ندارند، به ناگزیر تلاش های خود رو روی دو استان الرقه و ادلب متمرکز کرده اند تا بدین طریق بتوانند جای خالی حلب را در برنامه های خود پُر کنند.

آمریکا و غرب قصد ندارند با امتیاز «تقریبا هیچ» از سوریه خارج شوند؛ این در حالی است که به خوبی دریافته اند که در رویارویی حلب که به «أم المعارک» (مادر نبردها) معروف است شکست خورده اند. اخیرا «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرده است: «سقوط حلب به دست دولت سوریه منجر به پایان جنگ در این کشور نمی شود».

این اظهارنظر صریح موگرینی حاوی دو نکته اساسی است؛ اول اینکه غرب به قریب الوقوع بودن تسلط کامل نیروهای سوری بر استان حلب پی برده و اینگونه فریاد سر می کشد و دوم اینکه وی قصد دارد این پیام را به مقامات سوری مخابره کند که در صورت پایان مسأله حلب، جنگ را به دیگر استان های سوریه می کشانیم.

اما ایالات متحده آمریکا و غرب برای تحقق این خواسته خود چه اقداماتی را تاکنون انجام داده اند؟ حربه ایالات متحده آمریکا برای تقویت موقعیت تکفیریها در استان الرقه با استفاده ابزاری از نیروهای دموکراتیک کُرد سوری آغاز شد. چندی پیش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک کُرد سوری و ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش، عملیات آزادسازی الرقه را آغاز کرده اند. این در حالی است که برای آغاز این عملیات، هیچگونه هماهنگی با دولت دمشق صورت نگرفته بود.

ایالات متحده آمریکا با هدف تحکیم جایگاه تکفیریها در استان الرقه، نیروهای دموکراتیک کُرد سوری را به دخالت نظامی در این استان تحریک و سپس خود، در عملیات آنها مداخله کردند ایالات متحده آمریکا همواره ثابت کرده است که حضور نظامی آن در سوریه و عراق، نه تنها به سرکوب شدن تروریسم در این کشورها منجر نشده، بلکه موجب گسترش این پدیده شوم نیز گشته است. از همین روی آمریکایی ها، نیروهای دموکراتیک کُرد سوری را به آغاز عملیات آزادسازی الرقه تحریک و پس از آن، به بهانه مبارزه با تروریسم در این عملیات مداخله کردند تا بدین طریق بهتر بتوانند حضور تروریست ها در الرقه را تقویت و جایگاهشان را مستحکم تر کنند.

حربه دیگر ایالات متحده آمریکا برای حفظ الرقه در چنگ تکفیریها، روانه ساختن آنها از شهر «موصل» عراق به این استان است. محور غربی شهر موصل جایی بود که تکفیریها از طریق آن به صورت گسترده وارد استان الرقه سوریه شدند. البته نیروهای حشد الشعبی در نهایت موفق شدند راه اصلی فرار داعش از شهر موصل به سمت الرقه را مسدود سازند. با این حال، آمریکایی ها همچنان تلاش می کنند تا راه نفوذ داعش از موصل به الرقه را تسهیل سازند.

از سوی دیگر، موقعیت استراتژیک حلب به گونه ای است که در صورت تسلط کامل نیروهای سوری بر این استان، راه برای تسلط کامل بر استان «ادلب» نیز هموار می شود. در حال حاضر تروریست های جبهه «فتح الشام» ـ یا همان جبهه النصره سابق ـ تا حدودی بر استان ادلب سیطره دارند. پیشروی های گسترده ارتش سوریه در استان حلب موجب شده تا حامیان تکفیریها از جمله آمریکا و غرب، نسبت به از دست دادن استان ادلب نیز احساس نگرانی کرده و برای تقویت جایگاه تکفیریها در این استان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. آمریکا و غرب به خوبی می دانند که در صورت تسلط نیروهای سوری بر حلب و خروج الرقه و ادلب از تصرف تکفیریها، آن ها باید با دستانی پُر از خالی بر سر میز مذاکره با دولت دمشق بنشینند و با شکستی که متحمل شده اند، کنار آیند.

آمریکا و غرب برای جبران شکست خود در نبرد حلب، علاوه بر استان های الرقه و ادلب، به شهر استراتژیک الباب نیز چشم دوخته اند اما، نباید از تحولاتی که در شهر استراتژیک «الباب» حلب رخ می دهد، غافل شد. شهر الباب از شهرهای قدیمی و تاریخی سوریه و متعلق به زمان رومی هاست. این شهر پنج منطقه اصلی شامل؛ باب القدیم، منطقه شمالی، منطقه غربی، شرقی و جنوبی است که در هر یک از این مناطق، محله هایی قرار دارند. بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ تعداد ساکنان آن ۳۰۰۸۸۹ نفر بوده است. ترکیه از چندی پیش با هدف ایجاد دستاوردی برای خود و هم‌پیمانان غربی ـ آمریکایی‌اش شمال سوریه را مورد تجاوز نظامی قرار داد و هم اکنون تمام تلاش خود را می کند تا وارد شهر استراتژیک الباب شود.



با مقاومت نیروهای رزمنده سوری، تلاش های ترکیه که با حمایت آمریکایی ها و غربی ها صورت می پذیرد، با ناکامی مواجه شده است. بنابراین، باید گفت که آمریکایی ها و غربی ها برای جبران شکست خود در نبرد «أم المعارک» یعنی نبرد حلب، علاوه بر استان های الرقه و ادلب، به شهر استراتژیک الباب نیز چشم دوخته اند و قصد دارند از آنها به عنوان برگ برنده ای برای بقای خود در سوریه استفاده کنند.