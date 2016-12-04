نیروهای ارتش سوریه بر ۳ منطقه جدید در شرق حلب مسلط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه همچنان دستاوردهای بسیاری را در مبارزه با گروه های تروریستی و مسلح در حلب کسب می کنند.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه و متحدانش در ادامه پیشروی های خود بر مناطق «المیسر»، «جوره عواد» و «ضهره عواد» در شرق شهر حلب مسلط شدند.

همچنین شماری از ساختمان های منطقه «القاطرجی» در شرق حلب نیز پس از درگیری های سنگین نیروهای ارتش سوریه با گروه های مسلح به کنترل ارتش سوریه درآمد.

این در حالی است که گروه های مسلح سوری خطاب به آمریکا ادعا کرده اند که حتی در صورت مذاکره واشنگتن- مسکو نیز آنها با خروج از شهر حلب موافقت نخواهند کرد.

در همین راستا در همین راستا، یک منبع عالی رتبه نظامی سوریه تاکید کرد: اظهارات گروه های مسلح مبنی بر عدم خروج از شهر حلب در عرصه میدانی بی ارزش است و ارتش سوریه با ادامه پیشروی های خود در روزهای آینده مناطق جدیدی را آزاد خواهد کرد.

گفتنی است، نیروهای ارتش سوریه در جریان درگیری های خود با گروه های مسلح در نقاط مختلف این کشور در روز شنبه ۳۱ عنصر مسلح را به هلاکت رساندند.