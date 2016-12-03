برنامه ریزی جامع استانی برای فروش تولیدات عشایر ضروری است

محمد علی نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای ۵۲ هزار نفر در قالب ۹ هزار و ۶۰۵ خانوار عشایر است که سه ایل بختیاری، قشقایی و عرب جرقویه را شامل می شود، اظهار داشت: این در حالی است که در فصل ییلاق، ایل قشقایی،بختیاری و عرب جرقویه نیز در این استان حضور دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عشایر عرب جرقویه در استان اصفهان زندگی می‌کنند، اظهار داشت: عشایر بختیاری در استان خوزستان و شهرستان‌های دزفول، مسجد سلیمان و شوشتر ، لالی سردشت، شوش و اندیمشک مستقر هستند و عشایر قشقایی نیز در استان‌های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویر احمد مستقر می‌شوند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به اینکه عشایر استان اصفهان سالانه ۱۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌کنند، اضافه کرد: این عشایر دارای یک میلیون راس دام هستند که در مراتع استان اصفهان ارتزاق می‌کنند.

عشایر۳۰درصد صنایع دستی و یک سوم سیب درختی استان اصفهان را تولید می‌کنند

وی همچنین به تولید سالانه ۴۲ هزار تن محصولات زراعی از جمله گندم و جو توسط عشایر استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: تولیدات باغی عشایر در استان اصفهان نیز به ۱۲۰ هزار تن در سال می رسد که بیشترین محصول آنها در این بخش نیز سیب سمیرم است که یک سوم تولید سیب در این شهرستان را شامل می‌شود.

نجفی همچنین به تولید ۳۵ درصد از صنایع دستی استان اصفهان به واسطه عشایر اشاره کرد و بیان داشت: این قشر از جامعه ۲۷ هزار متر مربع از ۸۰۰ نوع صنایع دستی از جمله گلیم، گبه، جاجیم، خورجین، فرش، چوقا، گیوه و ... استان اصفهان را تولید می‌کنند.

وی در ادامه به مشکلات عشایر در استان اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: عدم خرید محصولات تولید شده در بازار از مهم‌ترین مشکلات این افراد است که به دلیل عدم ساماندهی مناسب برای فروش محصولات خود مجبور به فروش آنها به دلالان با کمترین قیمت هستند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان اضافه کرد: از این رو ضروری است که در استان اصفهان برنامه‌ریزی جامعی برای فروش تولیدات عشایر با کم کردن واسطه‌ها تهیه و اجرایی شود.

معلمان عشایر دانش‌آموزان را همراهی نمی‌کنند

وی خشکسالی چند سال اخیر را نیز یکی دیگر از عوامل منفی تاثیرگذار در زندگی عشایر عنوان کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که ۷۵ درصد از درآمد عشایر استان اصفهان از محل دامداری، ۲۰ درصد کشاورزی و پنج درصد صنایع دستی است و از این رو در استان اصفهان با وجود خشکسالی معیشت این افراد نیز به خطر مواجه شده است.

نجفی در ادامه به افزایش آمار بی‌سوادی در بین عشایر استان اصفهان و به ویژه عشایر ایل بختیاری اشاره کرد و ابراز داشت: متاسفانه معلمان از همراهی دانش آموزان از استان‌های قشلاقی به مناطق ییلاقی خودداری می‌کنند و از این رو بی سوادی در عشایر رو به افزایش است.

وی اضافه کرد: مشکل بی سوادی و عدم همراهی معلمان در مقطع ابتدایی بیش از دیگر مقاطع تحصیلی است.