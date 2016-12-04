خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - رضا محمدی: استان بوشهر دارای جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی است و در برخی از محصولات به عنوان قطب تولید در کشور محسوب می‌شود که یکی از این محصولات گوجه‌فرنگی است.

علی‌رغم حجم بالای تولید گوجه فرنگی در استان بوشهر، وضعیت فروش این محصول همواره با چالش‌های جدی روبرو بوده است و در بسیاری از مواقع شاهد مشکلات کشاورزان در هنگام برداشت محصول برای فروش محصولات هستیم.

این مشکلات همچنان حل‌نشده باقی مانده است و امسال نیز این موضوع گریبانگیر کشاورزان استان به‌ویژه در سطح شهرستان دیر شده است و محصولی که کشاورزان زحمت زیادی برای آن کشیده‌اند و هزینه‌های بسیاری را متحمل شده‌اند، با افت شدید قیمت روبرو شده است.

هم‌اکنون محصول گوجه‌فرنگی با قیمت حدود ۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود که در مقابل هزینه‌های صورت گرفته برای تولید محصول بسیار کم است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کشاورزان باشد.

کشاورزی در آبدان روبه نابودی است

یکی از کشاورزان بخش آبدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت باید هرچه زودتر به کمک کشاورزان بشتابد و با این وضعیت کشاورزی در آبدان روبه نابودی است.

یعقوب کرمی از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا راه حل مناسبی برای بازار گوجه و بازگشایی صادرات این محصول به مرز شلمچه ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی باید پشتیبان و در کنار کشاورز باشد، تصریح کرد: بیمه گندم مربوط به سال گذشته تاکنون به کشاورزان پرداخت نشده و انتظار داریم مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند.

کرمی از مسئولان خواست تا در خصوص تعرفه برق کشاورزان، بیمه کشاورزان و وضعیت بحران آب چاه‌های کشاورزی اقدامی عاجل انجام دهند.

کسی به فکر کشاورزان نیست

عباس تاجیک فر از کشاورزان آبدانی به خبرنگار مهر گفت: مدت زمانی است که سازمان جهاد کشاورزی نسبت به امورات کشاورزی منطقه کاملا بی‌تفاوت شده که خود را محصور به چهار دیواری اتاق‌هایشان کرده‌اند.

وی افزود: سال‌ها است که این سازمان با کشاورزان بی‌پناه و یاور منطقه با هم غریبه شده‌اند که تنها فعالیت سالانه این نهاد اکتفا به آمار هر فصل زراعی کشاورزان منطقه است و این روال حال و روز یک دهه اخیر مدیران سازمان جهاد کشاورزی شده است؛ سازمانی که می بایست دوشادوش و همدرد با مشکلات این قشر زحمتکش در رفع دغدغه ها و گرفتاری های آن ها بکوشند اما متاسفانه خود را به خواب زده‌اند و به راحتی از کنار این همه درد می‌گذرند.

این کشاورز اضافه کرد: حال که با گذر از تابستان سوزان و گرمای طاقت فرسا و با هزاران مشکل محصول خود را به ثمر نشانده‌اند باید ناامیدانه چشم به آسمان دوخته بلکه فرجی حاصل شود تا از زیر بار این همه قرض و بدهی کمر خمیده راست کنند.

وی گفت: در این میانه تنها متولی آن‌ها، سازمان جهاد کشاورزی که باید در این شرایط حساس و بحرانی به خود آید و تدبیری بیاندیشد، چنان خود را غریبه فرض کرده و به خواب فرو برده که بیدارکردن آن رویایی باورنکردنی شده است.

وضعیت بازار گوجه‌فرنگی کشاورزان آبدانی را خانه‌نشین می‌کند

مسعود تنگستانی بخشدار آبدان نیز به خبرنگار مهر گفت: وضعیت بازار گوجه‌فرنگی به خط قرمز رسیده است و کشاورزان آبدانی با این وضعیت خانه نشین می‌شوند.

وی اظهار داشت: کشاورزان آبدانی با مشکلات زیادی روبرو هستند و مسئولان امر باید نگاه ویژه‌ای برای رفع این مشکلات داشته باشند.

وی با اشاره به قیمت پائین فروش محصول کشاورزان، اضافه کرد: وضعیت بازار گوجه‌فرنگی به خط قرمز رسیده است و کشاورزان آبدانی با این وضعیت خانه نشین می‌شوند.

بازار گوجه‌فرنگی حال و وضعیت خوبی ندارد

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازار گوجه فرنگی بیان کرد: بازار گوجه‌فرنگی حال و وضعیت خوبی ندارد و قیمت گوجه به زیر ۳۰۰ تومان رسیده است که این فاجعه است.

سکینه الماسی با اشاره به اینکه کشاورزان تسهیلات و هزینه‌های زیادی خرج کرده‌اند گفت: باید به کمک این قشر بشتابیم و یک سری اقدامات انجام بدهیم تا کشاورز از این بحران نجات پیدا کند.

وی ادامه داد: تنها مرزی که می‌توان گوجه بخش آبدان و بردخون را صادر کرد مرز مهران است و این هم گنجایش محصول آبدان و بردخون را ندارد و با رایزنی‌ها و با توجه به سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، باید عزم خود را جزم کرده و به تولید و کشاورز که زحمت کشیدند کمک کنیم.

تاجران روسی در بردخون دیر

بردخون دیگر بخش شهرستان دیر است که در زمینه تولید گوجه فرنگی دارای جایگاه ویژه‌ای است و کشاورزان این منطقه نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند.

حیدر عمرانی بخشدار بردخون در این زمینه گفته است: باید به کشاورزان بردخون که سرمایه و زندگی خود را برای کشاورزی و کشت گوجه فرنگی هزینه کرده‌اند و با کاهش قیمت ممکن است زیان ببینند، کمک کنیم.

وی ادامه داد: در این زمینه با تاجرانی از کشورهای روسیه و آذربایجان مذاکره شده که به زودی در بردخون حضور خواهند یافت و ضمن بررسی موضوع، برای خرید محصول گوجه فرنگی منطقه اقدام می‌کنند.

کشاورزان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند و نیاز است که مسئولان برنامه‌ریزی خوبی برای کمک به این کشاورزان داشته باشند.

استقرار صنایع تبدیلی می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب برای کمک به کشاورزان باشد و باعث شود که در زمان برداشت محصول، کشاورز دغدغه کمتری برای فروش محصول خود داشته باشد.