روز حسابدار در تقویم ملی کشور درج شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صنعتی زاده بعد ازظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت روز حسابدار برگزار شد با اشاره به اینکه علم حسابداری از 14 قرن پیش و با واسطه یک کشیش ایتالیایی به وجود آمده است، اظهار داشت: امروزه این علم در دنیا بسیار پیشرفته کرده و با آخرین تکنولوژی دنیا به روز رسانی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از فعالیت بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی به فعالیت‌های حسابداری اختصاص می‌یابد، اضافه کرد: برای مثال ذوب آهن اصفهان برای تقویت و پشتیبانی از این بخش 15 میلیارد تومان در یک سال گذشته هزینه کرده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 10 درصد از حسابداران کشور در 9 هزار بنگاه اقتصادی استان اصفهان فعالیت دارند، افزود: بر اساس آخرین گزارشات ارائه شده در کشور 600 هزار حسابدار وجود دارد که 60 هزار نفر از آنها در استان اصفهان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه حسابداران نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارند، افزود: چنانچه نقش حسابداران جدی گرفته شود می‌توان در حل مشکلات اقتصادی و مالیاتی کشور از این قشر بهره برداری لازم را داشته باشیم.

صنعتی زاده با اشاره به فعالیت 26 موسسه حسابداری در اصفهان ابراز داشت: ضروری است که در تقویم ملی کشور روز حسابدار درج شود تا ارزش این شغل برای همگان یادآوری شود.

وی تاکید کرد: همچنین ضروری است که نهادهای دولتی و خصوصی بخشی از بودجه خود را به امور حسابداری و تقویت زیرساخت‌های این بخش اختصاص دهند تا کمتر دچار مشکلات مالی شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اصفهان توجه به حسابداری و جدی گرفتن این حرفه را نیز لازمه از بین بردن پولشویی در کشور دانست و گفت: کشور ایران همواره یکی از کشورهای هدف پولشویی بوده است و با استفاده از مشاوران حسابدار در بخش‌های مختلف می‌توان این معضل را برطرف کرد.

وی در ادامه به عدم ارائه آموزش‌های مناسب در مراکز آموزشی به دانش آموختگان رشته حسابداری اشاره کرد و افزود: به لحاظ آموزشی ما با نیاز روز فاصله زیادی داریم و سرعت ارائه اطلاعات در کشور بسیار پایین تر از سطح جهانی است.