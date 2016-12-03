به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) خواست تا همکاری های نظامی با روسیه را کاهش دهد.

بر این اساس، قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) که سیاست‌ گذاری های وزارت دفاع آمریکا را برای سال آینده تعیین می کند با ۳۷۵ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه مشمول حدود ۶۱۸.۷ میلیارد دلار بودجه دفاعی این کشور بوده و شرایط سختی را به ارتش آمریکا برای همکاری با همتایان روس خود تحمیل می کند.

بودجه مذکور، ۳.۲ میلیارد دلار بیش از بودجه‌ ای است که «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور کنونی آمریکا برای پنتاگون تقاضا کرده بود.

بخشی از این لایحه به موضوعات مرتبط با روسیه اختصاص دارد و مجموعه‌ ای از شرایطی را مشخص می کند که وزارت دفاع ملزم است در صورت رویارویی با روسیه از آن شرایط پیروی کند.

این لایحه به صورت ویژه ای پنتاگون را از استفاده از بودجه تخصیص یافته توسط کنگره «برای همکاری دوجانبه نظامی میان آمریکا و روسیه» منع می‌ کند؛ مگر آنکه وزارت دفاع به کنگره ثابت کند که مسکو «اشغال اراضیِ متعلق به اوکراین و اقدامات متخاصمانه ای که حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را تهدید می‌کند، متوقف کرده است».