به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علاءالدین بروجردی، با اشاره به مصوبه سنای آمریکا برای تمدید تحریمهای ضد ایرانی اظهار داشت: قرار بر این نیست که آمریکایی ها بتوانند با عمل کردن به سیاستهای رژیم صهیونیستی و عربستان، تعیین کننده خط مشی در رابطه با منافع جمهوری اسلامی ایران باشند.

وی ادامه داد: ما این توافق را فقط با آمریکاییها امضا نکردیم و در مقابل ما ۶ کشور این توافق را امضا کردند و به اجرای آن متعهد شدند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین این توافق فقط مختص آمریکایی ها نیست که آنها بتوانند آن را لغو و یا بی اثر کنند.

بروجردی تصمیم اخیر مجلس نمایندگان و همچنین سنای امریکا در تحریمهای ضد ایرانی را ناشی از لابی سعودی، صهیونیستی خواند و گفت: اکثر نمایندگان کنگره و سنای آمریکا عملا مزدبگیران عربستان و رژیم صهیونیستی هستند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی و عربستان علاقمند بوده و هستند که جمهوری اسلامی ایران در باتلاق تحریم ها دست و پا بزند و این سیاست آنها، مشوق مجالس امریکا است و پولهای هنگفتی از سوی این دو رژیم به آمریکایی ها پرداخت می شود.

بروجردی همچنین از وزارت امور خارجه کشورمان خواست با توجه به تصمیمات مجالس آمریکا در تمدید تحریمهای ضد ایرانی نقش فعالی را بخصوص در زمینه مذاکره با سایر کشورهایی که در قبال برجام تعهد داده اند، ایفا کند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت بزرگ ایران به عنوان حافظان منافع ملی به این مساله بسیار حساس هستند و به همین منظور و با وجود تعطیلی هفته گذشته مجلس، طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی متعددی برای مقابله با اقدام آمریکایی ها تهیه کرده اند.

بروجردی در عین حال تصریح کرد: با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در ساختار سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت موضوع هسته ای را از ابتدا عهده دار بوده است و هیات نظارت بر اجرای برجام و کمیته هسته ای نیز در این زمینه دارای مسئولیت هستند، بنابراین با هماهنگی و مطالعه دقیق در این زمینه حرکت صورت می گیرد.

وی گفت: ما بر اساس قانون به دولت اجازه اقدام متقابل و متناسب با بدعهدی های امریکا و عدم اجرای برجام را داده ایم و در یکی از بندهای این قانون به غنی سازی ۱۹۰ هزار سو اورانیوم اشاره شده است.

بروجردی افزود: ما از فردا در کمیسیون امنیت ملی و نیز صحن علنی مجلس ضمن رصد تحولات اخیر ضد برجامی امریکا، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مبنای هر گونه اقدامی در این عرصه منافع ملی ما خواهد بود و با توجه به ظرفیتهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران، اقدام خواهیم کرد.

وی با تایکد بر اینکه ما حتما در جهت دفاع از منافع ملی و مقابله با این ترفند جدید امریکایی ها از تمام ظرفیتهای نظام استفاده خواهیم کرد، همچنین تصمیمات مجالس آمریکا در تمدید تحریمها را نوعی تحریم شرکتهای امریکایی از جمله شرکت بوئینگ ذکر کرد.

اقدام مجالس آمریکا ناشی از لابی سعودی - صهیونیستی بود

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اقدام مجالس امریکا در تمدید تحریم های ضد ایرانی را ناشی از لابی سعودی - صهیونیستی خواند که فقط شرکتهای آمریکایی از آن متضرر می شوند.

علاءالدین بروجردی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این بدعهدی و نقض برجام پیش بینی های لازم را به عمل آورده است و باید در این زمینه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به قانون اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال نقض برجام گفت: براساس این قانون دولت ملزم شده است که در صورت بدعهدی آمریکا، شرایط را به ماقبل برجام برگرداند.

بروجردی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به صورت جدی، دولت را ملزم به اجرای این قانون خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به بی اثر بودن تحریمهای امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: برجام تنها یک توافق بین ایران و امریکا نیست و کشورهای دیگری نیز آن را امضا کرده اند و به آن پایبند هستند.

بروجردی تاکید کرد: وزارت امور خارجه کشورمان باید زمینه مذاکرات خود را به صورت جدی با سایر کشورهای طرف قرارداد برجام در خصوص این بدعهدی امریکا و نقض برجام آماده کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مجلس نقض تعهدات بین المللی برجام از سوی امریکا را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

بروجردی گفت: وحدت ملی برای مقابله با هرگونه بدعهدی امریکا و نقض برجام در کشور ما بسیار بالاست.