نفت در سال ۲۰۱۷ بشکه ای ۶۰ دلار خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «تاس نیوز»، «لئونید فدان» معاون شرکت «لوک اویل» روسیه پیش بینی کرد، قیمت غالب جهانی نفت در سال آینده میلادی ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد بود.

وی تصریح کرد، اگر تحولات به وجود آمده در بازار انرژی را با دقت بررسی کنیم (تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید)، متوجه می شویم که معمولا طی ۶ ماه تا یک سال بهای نفت، ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.«فدان» گفت: « افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت به معنی سود خالص ۲ میلیارد دلاری «لوک اویل» است. »



همچنین معاون شرکت «لوک اویل» اعلام کرد، کاهش تولید ۳۰۰ هزار بشکه ای روسیه در روز در سال ۲۰۱۷ میلادی، مشکلات فنی را به همراه نخواهد آورد. قرار است در سال آینده میلادی شرکت «لوک اویل» تولید نفت خود را به ۸۶ تا ۸۸ میلیون تن کاهش دهد. بر همین اساس این شرکت روسی اعلام کرد، تولید نفت روسیه در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ۵۵۵ میلیون تن در سال خواهد رسید و این رقم برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب ۵۵۴ و ۵۵۱ میلیون تن در سال خواهد بود.

همچنین، «لوک اویل» پیش بینی کرد تا سال ۲۰۳۰ میلادی رشد تقاضا برای نفت و تولید آن کاهش خواهد یافت و این روند منجر به تولید روزانه ۳۹ میلیون بشکه نفت در روز در جهان می شود.

