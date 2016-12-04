ضبط و تولید مسابقه «آب و آتش» به پایان رسید/ پخش از ۲۰ آذرماه

غلامرضا بختیاری تهیه‌کننده «آب و آتش» درباره این مسابقه و روند تولید آن که قرار است از شبکه نسیم به پخش برسد به خبرنگار مهر گفت: ضبط و تولید این مسابقه هفته پیش به پایان رسید و تاکنون حدود ۲۵ قسمت برای فصل اول به تصویربرداری رسیده است.

وی ادامه داد: این مسابقه قرار است در ۱۰۰ قسمت به تولید برسد که هر فصل ۲۵ قسمت خواهد داشت. از ۲۰ آذر هم قسمت اول این مسابقه تلویزیونی از شبکه نسیم روی آنتن خواهد رفت و شب های زوج ساعت ۲۱ پخش می شود.

بختیاری با اشاره به بخش های مختلف مسابقه «آب و آتش» توضیح داد: مسابقه از چند مرحله تشکیل شده است؛ در اولین مرحله که آبی است اتفاقات مختلفی از جمله سر خوردن از سرسره آبی بزرگ با ارتفاع ۱۵ متری و سپس افتادن داخل آب، عبور از روی سرسره بادی، استفاده از طناب ها و سوار شدن روی کیسه های بوکس و عبور دادن خود بدون افتادن داخل آب و... رخ می دهد.

تهیه‌کننده «آب و آتش» درباره مرحله دوم این مسابقه بیان کرد: در مرحله خاکی یکی از شرکت کنند گان با چشمانی بسته، مسیر طراحی شده را طی می کند و یکی از هم تیمی هایش با چشمانی باز به عنوان راهنما پشت سر او حرکت می کند. در این مسیر موانعی وجود دارد که شرکت کننده با آنها مواجه می شود و باید آنها را رد کند.

بختیاری یادآور شد: مرحله بعدی مسابقه نیز آبی است که به عبور از روی غلتک های بزرگ، بالا رفتن از سازه های بادی بزرگ، بالا رفتن از نردبان چوبی کوتاه و... اختصاص دارد.

وی در پایان با اشاره به اجرای حسام ناصری در این مسابقه و بهره گرفتن از کارشناسان ورزشی اظهار کرد: امیدوارم این مسابقه بتواند نظر مخاطبان را جلب کند و اوقات هیجان انگیزی را برای آنها فراهم کند. ما این مسابقه را در یک و نیم ماه ضبط کردیم و درصدد ساخت فصل دوم آن هم هستیم.