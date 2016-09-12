به گزارش خبرنگار مهر، محمد فنایی عضو کمیته داوران فوتبال ایران و کارشناس ورزشی مسابقه «آب و آتش» درباره ویژگی‌های این مسابقه و روند تولید آن در شبکه «نسیم» گفت: به دلیل برگزاری بخش اعظم مراحل مسابقه در دریاچه، دانستن شنا و استقامت بدنی شرط اصلی حضور در این مسابقه است. به همین دلیل پس از دریافت گواهی مربوط به تاییدیه شنا، تست پزشکی عمومی از شرکت کنندگان گرفته‌ شده‌ است.

وی افزود: پیش از انجام تست پزشکی عمومی، طی مصاحبه‌ای با شرکت‌ کنندگان مراحل مسابقه برای آنها تشریح شد تا در صورت داشتن استقامت بدنی در این رقابت حضور داشته‌ باشند و پس از آن با انجام معاینات پزشکی عمومی و اطمینان از سلامتی شرکت‌ کنندگان آنها برای شرکت در مسابقه آماده شدند.

داور بین‌المللی فوتبال با اشاره به فضای شاد و پرهیجان مسابقه بیان کرد: هرچند سرگرم‌ سازی مهمترین هدف این مسابقه است اما برای پشت سرگذاشتن مراحل مختلف مسابقه که در فضای آبی انجام می‌شود، نیاز به سرعت عمل، قدرت بدنی و هوشیاری شرکت‌کنندگان داریم و اگر فردی با آمادگی جسمانی مناسب حضور داشته باشد می‌تواند مراحل را با موفقیت طی کند.

فنایی استقبال مخاطبان شبکه نسیم از این مسابقه را بسیار خوب دانست و گفت: تاکنون برای ضبط سری اول مسابقه از ۳۸۰ نفر تست سلامت و آمادگی جسمانی گرفته‌ایم و با توصیه‌هایی که برای آمادگی بیشتر به آنها شده، امیدواریم در زمان ضبط مسابقه شاهد رقابت و هیجان بیشتری در میان مسابقه‌ دهندگان باشیم.

ناظر داوری مسابقات لیگ برتر ایران در پایان با اظهار امیدواری از حضور ورزشکاران، ستاره‌ها و چهره‌های شناخته شده هنری در این مسابقه گفت: این مسابقه برای اولین بار با این ترکیب و وسعت برگزار می‌شود و حضور ورزشکاران و ستاره‌های تلویزیونی به عنوان شرکت کننده می‌تواند به فضای پرهیجان و رقابتی این مسابقه نیز بیافزاید.

در این مسابقه که در شبکه نسیم تولید و پخش می‌شود چهار گروه چهار نفره باید مراحل مسابقه را که روی سازه‌هایی در آب تعبیه شده طی کنند. تیمی که این مراحل را در کمترین زمان ممکن طی کرده‌ باشد تیم برنده است و در نهایت از میان برندگان تیم‌هایی که زمان کمتری را سپری کرده اند مرحله نهایی مسابقه برگزار خواهد شد.

مسابقه تلویزیونی «آب و آتش» همزمان با ایام خجسته اعیاد قربان تا غدیر از ۲۷ شهریور با هدف ایجاد فضای شاد و رقابتی میان شرکت‌ کنندگان و خانواده‌ها از شبکه نسیم پخش خواهد شد و مبنای آن سرعت عمل، قدرت بدنی و توانایی‌ ارتباط برقرار کردن در میان شرکت‌ کنندگان هر گروه است.

مسابقه تلویزیونی «آب و آتش» امروز دوشنبه ۲۲ شهریور به تهیه کنندگی علیرضا نادری مراحل تصویربرداری و ضبط خود را در دریاچه شهدای خلیج فارس آغاز می‌کند و اجرای آن را میرطاهر مظلومی و ارشا اقدسی بر عهده دارند.