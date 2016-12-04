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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۵

خاکستر فیدل به زادگاهش رسید/وداع با رهبر انقلابی کوبا

خاکستر فیدل به زادگاهش رسید/وداع با رهبر انقلابی کوبا

مردم کوبا امروز یکشنبه خود را برای آخرین وداع با «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی این کشور آمریکای لاتین آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تعداد کثیری از مردم کوبا امروز یکشنبه با تجمع در شهر «سانتیاگو» زادگاه «فیدل کاسترو» خود را برای آخرین بار آماده وداع با این رهبر انقلابی می کنند.

 ده ها هزار نفر از مردم کوبا به همراه شماری از رهبران جهان برای ادای احترام به این مرد بزرگ که قرار است خاکسترش طی مراسمی ساده در مجاورت مزار «خوزه مارتی» از رهبران جنبش استقلال کوبا به خاک سپرده شود، گرد آمده اند.

خاکستر فیدل پس از برگزاری مراسمی در «هاوانا» و با طی مسیری چهار روزه به شهر زادگاهش رسید.

«رائول کاسترو» ۸۵ ساله نیز در مقام رئیس جمهوری کوبا با حضور در جمع مردم، در سخنانی به دفاع از آرمان های انقلابی فیدل پرداخت که در تاریخ ۲۵ نوامبر سال میلادی جاری در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

گفتنی است که طبق وصیت فیدل، هیچ بنای یادبود یا خیابانی به اسم وی نامگذاری نخواهد شد و هیچ مجسمه ای از وی نیز در اماکن عمومی به نمایش در نخواهد آمد.

رائول کاسترو در آخرین مراسم وداع با برادر خود گفت: با داشتن الگویی چون فیدل، ما قادر به غلبه بر هر مانع، بحران یا تهدیدی در مسیر ساختن یک کوبای (متکی به آرمان های) کومونیست هستیم. فقدان وی به معنای سکون و رکود کوبا نخواهد بود.

کد مطلب 3839882
مریم خرمایی

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