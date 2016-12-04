علیرضا شفقی‌نژاد آهنگساز و سرپرست گروه کر فیلارمونیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر بیان کرد: من و فرهاد هراتی از دوستان قدیمی هستیم که از چندین سال گذشته با کارهای یکدیگر آشنا بودیم به همین جهت از همان اوایل دوست داشتیم با هم کارهای مشترکی را تولید و اجرا کنیم که خوشبختانه امسال از طرف فرهاد هراتی با یک پیشنهاد خوب برای اجرای مشترک پروژه «زمین مقدس» روبه رو شدم و وقتی آن را بررسی کردم پی بردم که فضای پیشنهادی به لحاظ کیفی از درجه فوق العاده ای برخوردار است.

وی ادامه داد: موومان‌هایی که فرهاد هراتی در پروژه «زمین مقدس» طراحی کرده دربرگیرنده دغدغه های اجتماعی و زیست محیطی همه ماست که وقتی یک بار آن را شنیدم و البته اجرای زنده آن را نیز پیش از این دیده بودم احساس کردم با حضور در این پروژه و یک اجرای مشترک می توانیم کار فاخر و با ارزشی را در جشنواره موسیقی فجر اجرا کنیم که امیدوارم مورد پسند مخاطبان نیز قرار گیرد. البته طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته علاوه بر حضور فرهاد هراتی در پروژه به عنوان خواننده و آهنگساز که به نظرم بهتر از او کسی نمی توانست در این برنامه خوانندگی کند، بنده به عنوان رهبر ارکستر قسمت هایی از برنامه همراه با گروه فیلارمونیک ایران و گروه کُر نامیرا حضور خواهم داشت.

رهبر گروه فیلارمونیک ایران با اشاره به انگیزه های خود برای حضور در این پروژه مشترک توضیح داد: عده ای می گفتند که چرا علیرضا شفقی نژاد به غیر از اجرای موسیقی کلاسیک کارهای دیگری روی صحنه نمی برد در حالیکه بنده طی همین ماه های گذشته با سامان احتشامی در اجرای یک پروژه ایرانی حضور داشتم و گمان می کنم همکاری با پروژه فرهاد هراتی که به اعتقادم یک آهنگساز استاندار حوزه موسیقی فیوژن است می تواند نقطه عطفی در خارج شدن از فضای همیشگی کارهایم باشد. خوشبختانه شما در این کنسرت با فضایی روبه رو خواهید شد که علاوه بر نشان دادن فعالیت های گروه کر فیلارمونیک ایران در فضایی خارج از موسیقی کلاسیک، مخاطب شاهد به صحنه رفتن کنسرتی بابیش از ۱۰۰ هنرمند خواهد بود؛ موضوعی که برای جشنواره ای چون جشنواره موسیقی فجر می تواند جالب توجه باشد.

شفقی نژاد در پایان صحبت های خود گفت: به اعتقاد من این کار یک پروژه کاملا بین المللی است که اصلا به یک جا محدود نمی شود. این پروژه می تواند فقط با اندکی حمایت فارغ از فضای جشنواره موسیقی فجر در تمام دنیا اجرا شود چرا که در برگیرنده مفاهیمی است که می تواند مورد توجه همه مخاطبان قرار گیرد.

سرپرست گروه کُر نامیرا: پیشنهاد اجرا در فجر را مطرح کردیم

فرهاد هراتی سرپرست گروه کُر نامیرا هم درباره دغدغه های این اجرای مشترک به خبرنگار مهر گفت: تا چندی پیش خیلی دوست داشتم که در جشنواره موسیقی فجر برای یک بار هم که شده حضور داشته باشم چرا که با توجه به ساختار محتوایی گروه کر نامیرا تمایلی برای حضور در بخش رقابتی جشنواره هایی مانند موسیقی فجر نداشتم اما امسال با توجه به شرایط ویژه جشنواره خودم ابراز تمایل کردم تا در این رویداد مهم هنری حضور داشتم و پس از اینکه پیشنهاد حضور گروه کُر نامیرا را به آقای نوربخش ارائه کردم و این پیشنهاد نیز مورد پذیرش قرار گرفت بنا بر این شد تا همراه با گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد که از دوستان بسیار قدیمی من است، کنسرت «زمین مقدس» را به طور مشترک اجرا کنیم.

وی ادامه داد: تا چندی پیش خیلی ها فکر می کردند که من و علیرضا شفقی نژاد رقیب یکدیگر هستیم در حالیکه به اعتقاد من اصلا اینطور نیست زیرا فضای کاری گروه هایی که ما در آن کار می کنیم کاملا متفاوت است و اصلا نمی تواند ماجرا را رقابت گونه کند. به هر حال هم گروه کر فیلارمونیک ایران و هم گروه کر نامیرا مجموعه هایی هستند که با خون دل خوردن وارد فضای موسیقی کشور شده اند.

هراتی عنوان کرد: حضور علیرضا شفقی نژاد در این اجرای مشترک سرفصل جدیدی در فعالیت های گروه کر نامیرا خواهد بود و من بسیار خوشحالم که این فضای مشترک برای اجرای دوباره پروژه «زمین مقدس» در جشنواره موسیقی فجر فراهم شده است.

سرپرست گروه کُر نامیرا در پایان عنوان کرد: این برای من بسیار خوشحال کننده است که هنرمندی مانند علیرضا شفقی نژاد می‌گوید به قدری این فضا را دوست دارد که اگر دشمنش هم آن را اجرا می کرد در پروژه حضور می یافت. به هر حال ما بیش از سه جلسه است که تمرین ها را آغاز کردیم و بسیار خوشحالم که در این مدت احساس مودت و محبت میان اعضای گروه اتفاق افتاده است. هدف من و علیرضا شفقی نژاد به رخ کشیدن توانایی ها برای مخاطب نیست بلکه اجرای یک برنامه موسیقایی محیط زیستی هم تراز با استانداردهای موسیقی است که با بیش از ۱۶۰ خواننده روی صحنه پیش روی مخاطب قرار گیرد.