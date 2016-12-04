رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رفع ایرادات لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی اعاده شده از شورای نگهبان، نمایندگان با رفع ایرادات وارده، مقرر کردند که متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی باید واجد شرایط تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان به دین مبین اسلام و اعتقاد و الزام عملی به مبانی و احکام اسلامی، ایمان و برخورداری از حسن شهرت باشند.

همچنین بر اساس این اصلاحیه، مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی نیز باید دارای شرایط عمومی باشد که تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی، ایمان و برخورداری از حسن شهرت شامل آن می شود.