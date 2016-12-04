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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی

نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی را برطرف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رفع ایرادات لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی اعاده شده از شورای نگهبان، نمایندگان با رفع ایرادات وارده، مقرر کردند که متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی باید واجد شرایط تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان به دین مبین اسلام و اعتقاد و الزام عملی به مبانی و احکام اسلامی، ایمان و برخورداری از حسن شهرت باشند.

همچنین بر اساس این اصلاحیه، مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی نیز باید دارای شرایط عمومی باشد که تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی، ایمان و برخورداری از حسن شهرت شامل آن می شود.

کد مطلب 3840032

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