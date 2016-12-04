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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

رویترز خبر داد؛

اعلام نیاز نیروی دریایی آمریکا برای خرید جنگنده های پیشرفته تر

اعلام نیاز نیروی دریایی آمریکا برای خرید جنگنده های پیشرفته تر

خلف وعده «لاکهید مارتین» به تحویل «اف ۳۵» و افزایش طول تعمیر «هورنت»‎ های قدیمی، نیروی دریایی آمریکا را با کاهش ۷۰ فروند جنگنده در سال های آینده مواجه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروی دریایی آمریکا در حال برنامه ریزی برای جایگزینی مدل قدیمی جنگنده های  بوئینگ «اف/ اِی-۱۸» هورنت با مدل «اف/ اِی-۱۸ ای/ اف» سوپر هورنت است تا به این ترتیب کاهش شمار جنگنده های مستقر بر شناورهای خود را جبران کند.

به گفته یک منبع آگاه، این طرح که هنوز نهایی نشده است، احتمالا در بخشی از بودجه ۲۰۱۸ گنجانده خواهد شد. همچنین انتظار می رود که نیروی دریایی آمریکا برای یک فروند هواپیمای سوخت رسان بی سرنشین قابل حمل بر روی کشتی نیز اعلام نیاز کند.

تاخیر شرکت «لاکهید مارتین» در ارائه جنگنده های «اف ۳۵»، به درازا کشیدن طول دوره تعمیر هورنت های مدل قدیمی و مواردی از این قبیل، نیروی دریایی آمریکا را با کاهش حدود ۷۰ فروند جنگنده در سال های پیش رو مواجه خواهد کرد.

البته، از نظر مقامات نیروی دریایی آمریکا، با آغاز دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و حاکمیت جمهوریخواهان بر کنگره، همچنان جای امیدواری برای اینکه هزینه تامین این طرح در بودجه متمم سال مالی ۲۰۱۷ هم گنجانده شود، باقی است.

قرار است هورنت های قدیمی تر به واحدهای تفنگداران دریایی که گفته می شود با مشکلاتی از قبیل کمبود قطعات یدکی مواجه هستند، واگذار شود.

کد مطلب 3840052
مریم خرمایی

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