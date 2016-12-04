الگوی پیشنهادی «شی» برای ارتش چین؛ کوچک اما توانمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین، در راستای پیشبرد اصلاحات نظامی این کشور، تشکیل ارتشی کوچکتر با ساختاری بهینه سازی شده که از توان رزمی بیشتری برخوردار است را خواستار شد.

به گفته شی که همزمان ریاست کمیسیون نظامی مرکزی چین را بر عهده دارد، این تغییری بزرگ و در عین حال اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین از لزوم غنیمت شمردن فرصت ها برای حصول پیشرفت سخن گفت.

طرح شی در واقع کاهش ۳۰۰ هزار نفری نیروهای مسلح را می طلبد که در حال حاضر تعداد آنها به رقم چشمگیر ۲.۳ میلیون نفر می رسد. با این حال، هرگونه کاهشی مستلزم بهبود توانمندی های رزمی یا به عبارتی مهارت در استفاده از ادوات جنگی جدیدی است که اغلب به پیشرفت در عرصه اطلاعات و فناوری وابسته هستند.

در حال حاضر، بودجه نظامی چین در جایگاه دوم جهانی قرار می گیرد حال آنکه تحولات اخیر در نوع نبردهای بین المللی، نشان می دهد که تعدد نیروهای مسلح لزوما به معنای برتری توانایی نظامی نیست.

شی در عین حال از نیروهای مسلح خواست تا به اصلاحات نظامی به چشم یک اولویت سیاسی نیز نگاه کنند که این می تواند به معنای تشدید قوانین و اصول و همچنین ایجاد فرصت برای پاکسازی تاثیر به جا مانده از دو رئیس پیشین کمیسیون نظامی مرکزی باشد که از سوی دولت پکن به فساد متهم هستند.