رادیو ایران سراغ آیین سخن می رود/ تاکید بر استفاده صحیح از فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام احمدپور مدیر رادیو ایران در جلسه ای که به منظور بررسی مراحل اجرایی «آیین سخن» با حضور نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شبکه ایران گفت: پاسداشت زبان فارسی دغدغه جدی همکاران ما در شبکه است به همین منظور در ادامه پویش کتابخوانی، «آیین سخن» و پاسداشتی نسبت به زبان فارسی در دی ماه برگزار خواهد شد.

احمدپور اضافه کرد: این موضوع در ادامه فعالیت شبکه درباره مطالبات مقام معظم رهبری در توجه وی به زبان فارسی انتخاب شده است و تلاش شده با فرهنگستان زبان فارسی و شورای انقلاب فرهنگی هم در این طرح همکاری شود.

در ادامه آبروانی یادآور شد: پاسداشت زبان فارسی کار سختی است که بخش عمده اش در دست ما نیست و گویندگان و دانشجویان سهم مهمی در این پاسداشت دارند. گاهی حتی خیلی از گویندگان با مدرک لیسانس ادبیات فارسی خطا می کنند پس باید اصلاح از دانشگاه ها آغاز شود.

معاون صدای رسانه ملی تصریح کرد: ما باید بتوانیم به همراه رسانه های مکتوب به شکلی منسجم در راستای پاسداشت زبان فارسی گام برداریم. وقتی شما این مساله را در شبکه مطرح می کنید یعنی اینکه خطری پنهانی ما را تهدید می کند و طرح آن یک نوع تلنگر است.

وی در پایان با تاکید بر برنامه ریزی برای به کار بردن واژگان درست زبان فارسی عنوان کرد: متاسفانه برخی از کارشناسان معتقدند استفاده از واژه های بیگانه فضیلت علمی محسوب می شود.