همکاری ایران و سوئد در حوزه سلامت/ساخت بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، «گابریل ویک استورم» وزیر بهداشت عمومی و ورزش پادشاهی سوئد صبح امروز با وزیر بهداشت کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

دکتر سید حسن هاشمی در این دیدار با اشاره به ملاقات نخست وزیر سوئد و رئیس جمهور ایران در حاشیه برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و نیز دیدارش با وزیر بهداشت و ورزش سوئد در حاشیه برگزاری اجلاس سازمان جهانی بهداشت در ژنو، بر اراده مقامات سیاسی دو کشور برای گسترش روابط تجاری و سیاسی اشاره کرد و گفت: سوئد کشوری است که از نظر خدمات حوزه سلامت و حمایت از هزینه های درمانی مردم یک الگو است و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و بیمه ها می توانند از تجارب و دستاوردهای نظام سلامت سوئد بهره مند شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، افزود: اجرای این طرح را از حدود سه سال پیش شروع کردیم که مورد استقبال مردم و نمایندگان مردم واقع شده است بنابر این با توجه به تجربه ای که کشور سوئد و شرکت های مهم مرتبط با خدمات سلامت در این حوزه دارند می توان در راستای تقویت این طرح روابط مستحکمی با شرکت های خصوصی ایران و سوئد داشته باشیم.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه دارویی حدود ۹۵ درصد داروها در ایران تولید می شوند، افزود: ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی تولید داخل هستند و مابقی وارد می شود و البته برخی از تولیدات دارویی مان را نیز به خارج صادر می کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اشتراکات فرهنگی کشورمان با کشورهای منطقه گفت: ۴۰۰ میلیون نفر در منطقه از محصولات ما استفاده می کنند و در این راستا نیز می توانیم با کشور سوئد ارتباطاتی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه موظف هستیم ظرف ۱۰ سال نزدیک به ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی را در کشور تجهیز و راه اندازی کنیم، افزود: می توانیم در ساخت بیمارستان و تجهیز و راه اندازی آن نیز با کشور سوئد همکاری مشترک داشته باشیم.

هاشمی در زمینه نظام مراقبت های بهداشتی اولیه هم افزود: در این خصوص برای ۲۳ میلیون نفر ایرانی پزشک خانواده داریم و برای جمعیت 80 میلیونی به ازای هر ۳ هزار نفر یک مراقب سلامت داریم و برای ۵۰ میلیون نفر نیز پرونده سلامت ایجاد شده است.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه یک درصد از سوئدی ها ایرانی هستند که بیش از ۴ نسل در سوئد متولد شده اند، مشکلات بهداشتی مشترک را یکی از زمینه های همکاری های دو کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد دو کشور بتوانند در زمینه های تحقیقاتی و اجرای کوهورت نیز همکاری کنند.

در پایان این دیدار دو تفاهم نامه در زمینه همکاری های دارویی و خدمات بهداشتی، تحقیقات و نوآوری بین وزرای بهداشت دو کشور امضا شد.