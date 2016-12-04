دیدار چهره به چهره فرمانده انتظامی خوزستان با مردم

سرهنگ علی شوهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرمانده انتظامی خوزستان به منظور پاسخگویی به نظرات، انتقادات، دیدگاه ها، پیشنهادات و به ویژه مشکلات مردم در ارتباط با عملکرد پلیس، به همراه برخی از رؤسای پلیس های تخصصی با حضور در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ به صورت حضوری و تلفنی به مشکلات انتظامی همه شهروندان متقاضی رسیدگی می کند.

وی افزود: این دیدار مردمی فردا از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ واقع در بلوار گلستان، جنب صدا و سیمای مرکز استان خوزستان، ساختمان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان برگزار می شود.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: شهروندان می توانند با مراجعه حضوری به آدرس فوق و یا تماس تلفنی با شماره تلفن ۱۹۷ مشکلات انتظامی خود را با مسئولان مربوطه در میان گذاشته و پاسخ های لازم را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا در این دیدارهای مردمی رئیس پلیس فتا، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس پلیس آگاهی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس پلیس راه، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر پلیس های تخصصی حضور دارند.