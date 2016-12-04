بخشی از مشکلات ما وجود بیماری های نوظهور در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم روز جهانی ایدز که در سالن همایش های وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در حال حاضر ۲۳ دستگاه در کشور درگیر پیشگیری از ابتلا به ویروس HIV هستند.
وی افزود: اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و بیماریابی و درمان ایدز باعث می شود تا تعداد مبتلایان به این بیماری کاهش یابد، چرا که بخشی از پیشگیری نیز درمان است.
وزیر بهداشت ادامه داد: مبتلایان به ایدز می توانند در قالب NGO به عنوان سفیران سلامت در اطلاع رسانی و پیشگیری از این بیماری نقش داشته باشند.
هاشمی با عنوان این مطلب که پذیرش شیوع ایدز در کشور بخشی از موفقیت در زمینه کاهش و کنترل ابتلا به این بیماری است، افزود: باید سیاست های کاهش و کنترل بیماری ایدز تاثیر گذار باشد.
وزیر بهداشت به نقش محوری مادران در تربیت فرزندان اشاره کرد و گفت: مادران، در آگاهی و اطلاع رسانی نسبت به ایدز نقشی موثر خواهند داشت.
هاشمی همچنین به نقش سیاستمداران و سیاستگذاران برای ایجاد زندگی سالم همراه با آرامش و رفاه نسبی در جامعه اشاره کرد و افزود: وجود بیماری های نوظهور در منطقه بخشی از مشکلات ما است.
وی در ادامه بر لزوم توجه متولیان امر به بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و گفت: در حوزه بیماری ایدز، وزارت بهداشت قربانی کم توجهی، کم کاری یا ناتوانی سایر متولیانی است که در بخشهای خود مراقبت های لازم را انجام نمیدهند و مردم دچار آسیبهای اجتماعی میشوند.
وزیر بهداشت افزود: در یک زمانی تلاش میشد که درباره بیماری ایدز نگاهی سیاسی وجود داشته باشد و فکر می کردیم که این بیماری مربوط به دیگران است، اما بیماری مرز نمیشناسد و هر کجا که بیمبالاتی و بیبند و باری بیشتر باشد، بیماری های واگیر نیز بیشتر می شود.
هاشمی ادامه داد: به نظر من بیمبالاتی همان قانونگریزی است و باید توجه کرد که منطقه ما منطقهای است که گرفتاریهای بسیاری دارد. بنابراین نگرانی از بیماری ایدز نیز در آن بسیار جدی است.
وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت اثرگذار کردن سیاستهایی که میتوانند در کاهش بار بیماری ایدز موثر باشند، افزود: به عنوان مثال بحث طلاق در کشور ما بسیار جدی است. همچنین موضوع کودکان کار و مسائل اقتصادی کانون تولید این بیماری محسوب میشوند و وزارت بهداشت هم قربانی کم توجهی و کمکاری یا ناتوانی سایر متولیان حوزه آسیبهای اجتماعی است، به طوری که آنها در بخشهای خودشان مراقبتهای لازم را انجام نمیدهند و مردم دچار آسیب اجتماعی میشوند که یکی از مولودهای این موضوع ابتلا به ایدز است.
هاشمی گفت: در دنیایی که همه افراد در معرض آلودگی هستند، آگاهیبخشی، نظارت، آموزش و محبت بهترین راههای موثر برای جلوگیری از این آلودگی هستند. البته مشکل ما فقط ایدز نیست بلکه باید به سایر بیماریها به ویژه بیماریهای نوظهور هم توجه کنیم.
نظر شما