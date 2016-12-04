۵۵ پروژه اقتصاد مقاومتی در مازندران محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر یکشنبه در نشست با استاندار مازندران بر تحقق ۵۵پروژه مشخص شده اقتصاد مقاومتی مازندران تاکید کرد و گفت : مازندران با این ظرفیت ها باید سرآمد استانهای دیگر باشد.

وی با تشکر از فعالیتهای انجام شده در استان خواستار ساماندهی خسارت کشاورزان در بحران برف شد و گفت : باید تلاش شود تا بیمه محصولات کشاورزی کارآیی لازم را داشته باشد تا کشاورزان با آرامش محصولات خود را بیمه کنند و در مواقع حوادث از مزایای بیمه بهره مند شوند، همچنین فرهنگ بیمه باید گسترش یابد و در این زمینه رسانه ها هم کمک کنند.

واعظی همچنین قول داد تا در زمینه پرداخت بخشی از خسارات کشاورزان از همه ظرفیت ها استفاده کرده و پیگیری کنند زیرا مردم باید در جریان تلاش مسئولین قرار بگیرند و بدانند که مسئولین حامی و پشتیبان آنان در همه مسائل هستند.

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران نیز در این دیدار ضمن تشکر از پیگیری های وزیر محترم ارتباطات در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی با اشاره به افزایش حوادث غیر مترقبه در استان گفت: پس از خسارات طوفان این بار شاهد خسارات برف و یخبندان به محصولات کشاورزی مازندران بوده ایم و بر اساس بررسی ها تا کنون ۹۴۰ میلیارد تومان به محصولات کشاورزی مازندران خسارت وارد شده است.

استاندار مازندران به افت فشار گاز در چند شهر مازندران در این بحران اشاره کرد و گفت : مازندران در انتهای خط انتقال گاز قرار دارد و تنها راه برون رفت از این مشکل تکمیل سریعتر خط انتقال گاز دامغان به مازندران است که امیدواریم در این زمینه تسریع شود.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به ارزیابی اقتصاد مقاومتی در کشور گفت : الحمدلله استان مازندران موفق شد جزء ۶ استان موفق و برتر اقتصاد مقاومتی کشور قرار گیرد.

مقام عالی دولت در استان به ارائه تسهیلات رونق تولید اشاره کرد و گفت : ۷۲۰ طرح تولیدی از تسهیلات بسته رونق تولید تا کنون بهره مند شدند که استان مازندران در این زمینه رتبه برتر کشور را بدست آورده است.

وی افزود بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات داده شده است و ۲۰۱ طرح در حوزه صنعت و ۵۱۹ طرح در حوزه کشاورزی از این تسهیلات بهره مند شدند.

استاندار مازندران با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور و تاکید دکتر روحانی بر تهیه طرح جنگل گفت : طرح حفاظت و صیانت از جنگل با مشورت جمعی از کارشناسان تهیه شده و تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.