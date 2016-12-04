آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه ها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، خسرو پیری گفت: در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از توسعه شهرکهای علمی و تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری، برنامههای توسعهای کشور و نقشه جامع علمی کشور، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، آییننامه ایجاد مرکز نوآوری پس از تایید وزیر علوم برای اجرا به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری کشور ابلاغ شد.
وی افزود: این آییننامه به استناد بند ب ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۸ مرداد ماه سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و در راستای تحقق اهداف مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کار دانشبنیان در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و سایر دستگاههای اجرایی متقاضی به منظور زمینه سازی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان تدوین شده است.
مدیر کل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در کشور، نقشآفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، شناسایی و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم سازی زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه، ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانشبنیان و تسریع در تبدیل ایدهها به محصول از اهداف این آیین نامه است.
برنامهریزی، سازماندهی و هماهنگ کردن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی اعم از اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور دستیابی به اهداف مرکز نوآوری، تهیه برنامههای ترویجی فناورانه برای توسعه نظام نوآوری، ایجاد ارتباط و تعامل لازم با مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، دفاتر ارتباط با صنعت و سایر نهادهای مرتبط از وظایف مرکز نوآوری بشمار می رود.
حمایت از ایجاد هستههای اولیه نوآوری و کارآفرینی در دستگاه مربوط و نظارت برعملکرد آنها، برگزاری رویدادها و مسابقات مورد نیاز کارآفرینان و نوآوران از قبیل طرح کسب و کار، برگزاری دورههای آموزشی و مسابقات با هدف افزایش مهارتهای حرفهای کارآفرینی و پرورش خلاقیت و نوآوری و انجام وظایف مربوط به مرکز شتابدهی از دیگر وظایف مرکز نوآوری است.
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