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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

از سوی وزارت علوم؛

آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه ها ابلاغ شد

آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه ها ابلاغ شد

مدیر کل دفتر برنامه ‌ریزی امور فناوری وزارت علوم از ابلاغ آیین‌نامه ایجاد مرکز نوآوری به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، خسرو پیری گفت: در راستای سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از توسعه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری، برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، آیین‌نامه ایجاد مرکز نوآوری پس از تایید وزیر علوم برای اجرا به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری کشور ابلاغ شد.

وی افزود: این آیین‌نامه به استناد بند ب ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۸ مرداد ماه سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و در راستای تحقق اهداف مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کار دانش‌بنیان در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی به منظور زمینه ‌سازی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در کشور، نقش‌آفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، شناسایی و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم سازی زمینه تجاری ‌سازی دستاوردهای علمی آنها برای ورود به فعالیت‌های کارآفرینانه، ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش‌بنیان و تسریع در تبدیل ایده‌ها به محصول از اهداف این آیین نامه است.

برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگ کردن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی اعم از اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور دستیابی به اهداف مرکز نوآوری، تهیه برنامه‌های ترویجی فناورانه برای توسعه نظام نوآوری، ایجاد ارتباط و تعامل لازم با مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، دفاتر ارتباط با صنعت و سایر نهادهای مرتبط از وظایف مرکز نوآوری بشمار می رود.

حمایت از ایجاد هسته‌های اولیه نوآوری و کارآفرینی در دستگاه مربوط و نظارت برعملکرد آنها، برگزاری رویدادها و مسابقات مورد نیاز کارآفرینان و نوآوران از قبیل طرح کسب و کار، برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات با هدف افزایش مهارت‌های حرفه‌ای کارآفرینی و پرورش خلاقیت و نوآوری و انجام وظایف مربوط به مرکز شتابدهی از دیگر وظایف مرکز نوآوری است.

کد مطلب 3840457

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