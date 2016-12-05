  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۸:۴۳

فرید سعادتمند در گفتگو با مهر:

موسیقی «ناسور» آلبوم می‌شود/ همسویی نُت‌ها با تم مذهبی فیلم

موسیقی «ناسور» آلبوم می‌شود/ همسویی نُت‌ها با تم مذهبی فیلم

آهنگساز انیمیشن عاشورایی «ناسور» اعلام کرد قصد دارد موسیقی این اثر را به صورت آلبوم بدون کلام منتشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید سعادتمند آهنگساز انیمیشن عاشورایی «ناسور» در مورد چگونگی ساخت موسیقی این اثر گفت: موسیقی فیلم «ناسور» در کل کار بسیار سختی بود و به خاطر حجم موسیقایی بالایی که داشت وقتی زیادی را برای ساخت آن صرف کردم. البته حساسیت‌ها و دقت نظر کیانوش دالوند، کارگردان راهنمای خوبی برای من بود، اما به دلیل نداشتن فرصت کافی و اینکه می‌خواستیم فیلم را به سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برسانیم کار سختی را پیش رو داشتیم.

وی ادامه داد: تمام قطعه‌های موسیقی «ناسور» را به صورت تفکیک‌شده نوشتم و در یک استودیوی مجهز با همکاری نوازنده‌های جنوبی آن را ضبط کردیم. موسیقی «ناسور» بسیار جدی بود و حجم بسیار بالایی داشت، اما در نهایت کار به گونه‌ای پیش رفت که از آن رضایت دارم و قطعا در آینده این موسیقی را تحت عنوان موسیقی بی کلام به صورت آلبوم در آورده و به بازار عرضه خواهم کرد.

این آهنگساز در مورد نقش موسیقی در انیمیشن بیان کرد: در انیمیشن موسیقی بسیار تاثیرگذار است و باید بتوان از طریق موسیقی با مخاطبان ارتباط برقرار کرد. در سینمای اروپا و هالیوود برای انیمیشن‌ها از آهنگسازهای بزرگ دعوت به همکاری می شود و برخی از آنها حتی برای ضبط موسیقی به سه قاره جهان سفر می‌کنند. در آنجا به موسیقی انیمیشن به صورت جدی و دقیق می‌پردازند تا موسیقی بتواند محتوای قصه را به مخاطب انتقال دهد.

وی با اشاره به اینکه ساخت موسیقی برای فیلم‌ با توجه به موضوع و محتوا اتفاق می افتد، عنوان کرد: از آنجا که «ناسور» تم مذهبی دارد و به واقعه کربلا می‌پردازد، شناخت و اعتقاد به کربلا و امام حسین (ع) در آهنگسازی آن بسیار مهم بود و قطعا هر چه باور و احساس بیشتری در میان بود، موسیقی بهتری اجرا می شد.

سعادتمند در پایان گفت: در ساخت موسیقی برای «ناسور» سعی کردم از آن دسته از آلات موسیقی استفاده کنم که بتواند بازگوکننده واقعه و منطقه‌ای که این اتفاق رخ داده است، باشد. در حقیقت تم اصلی که در آهنگسازی فیلم استفاده شده بود برگرفته از مجالس مذهبی بود.

کد مطلب 3840471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      کی به پخش خانگی میرسه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها