به گزارش خبرنگار مهر، فرید سعادتمند آهنگساز انیمیشن عاشورایی «ناسور» در مورد چگونگی ساخت موسیقی این اثر گفت: موسیقی فیلم «ناسور» در کل کار بسیار سختی بود و به خاطر حجم موسیقایی بالایی که داشت وقتی زیادی را برای ساخت آن صرف کردم. البته حساسیت‌ها و دقت نظر کیانوش دالوند، کارگردان راهنمای خوبی برای من بود، اما به دلیل نداشتن فرصت کافی و اینکه می‌خواستیم فیلم را به سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برسانیم کار سختی را پیش رو داشتیم.

وی ادامه داد: تمام قطعه‌های موسیقی «ناسور» را به صورت تفکیک‌شده نوشتم و در یک استودیوی مجهز با همکاری نوازنده‌های جنوبی آن را ضبط کردیم. موسیقی «ناسور» بسیار جدی بود و حجم بسیار بالایی داشت، اما در نهایت کار به گونه‌ای پیش رفت که از آن رضایت دارم و قطعا در آینده این موسیقی را تحت عنوان موسیقی بی کلام به صورت آلبوم در آورده و به بازار عرضه خواهم کرد.

این آهنگساز در مورد نقش موسیقی در انیمیشن بیان کرد: در انیمیشن موسیقی بسیار تاثیرگذار است و باید بتوان از طریق موسیقی با مخاطبان ارتباط برقرار کرد. در سینمای اروپا و هالیوود برای انیمیشن‌ها از آهنگسازهای بزرگ دعوت به همکاری می شود و برخی از آنها حتی برای ضبط موسیقی به سه قاره جهان سفر می‌کنند. در آنجا به موسیقی انیمیشن به صورت جدی و دقیق می‌پردازند تا موسیقی بتواند محتوای قصه را به مخاطب انتقال دهد.

وی با اشاره به اینکه ساخت موسیقی برای فیلم‌ با توجه به موضوع و محتوا اتفاق می افتد، عنوان کرد: از آنجا که «ناسور» تم مذهبی دارد و به واقعه کربلا می‌پردازد، شناخت و اعتقاد به کربلا و امام حسین (ع) در آهنگسازی آن بسیار مهم بود و قطعا هر چه باور و احساس بیشتری در میان بود، موسیقی بهتری اجرا می شد.

سعادتمند در پایان گفت: در ساخت موسیقی برای «ناسور» سعی کردم از آن دسته از آلات موسیقی استفاده کنم که بتواند بازگوکننده واقعه و منطقه‌ای که این اتفاق رخ داده است، باشد. در حقیقت تم اصلی که در آهنگسازی فیلم استفاده شده بود برگرفته از مجالس مذهبی بود.